La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que sus críticos han tratado de colgarse de sus “faldas” y que buscan responsabilizarla de la crisis política de los últimos años.

Desde San Juan de Lurigancho, donde se reunió con representantes de las ollas comunes, reiteró que no hace caso a los insultos y que fue llevada a prisión preventiva de manera injusta.

“A mí me echan la culpa de todo, Keiko Fujimori tiene la culpa, pero no he sido presidenta todavía, los otros han sido presidentes. De mí han tratado de colgarse de mis faldas, han tratado siempre de insultarme. Quiero decirles una cosa: yo no le hago caso a los insultos, que se peleen con mi mano”, expresó.

“Me han llevado injustamente casi 500 días a prisión, pero acá estamos con más fuerza, unidad. Lo único que les puedo decir es que nunca me corro y siempre doy la cara, sé tomar decisiones, les pido que me ayuden para regresar a San Juan de Lurigancho como la próxima presidenta”, agregó.

Fujimori Higuchi también remarcó que se dejarán de lado las cosas negativas del gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y que recogerá lo positivo en un eventual gobierno suyo.

“Cuando yo digo: ‘vamos a seguir con ese estilo’, por supuesto que serán todas las cosas positivas. Las cosas negativas que también ocurrieron en el gobierno de mi padre, por supuesto que eso se va a dejar de lado, se ha aprendido y eso se va a corregir”, aseveró.

Un informe de este Diario reveló que el 80% de los integrantes del equipo técnico de Keiko Fujimori son militantes del fujimorismo. Y solo tres de los quince expertos presentados entre febrero y marzo no tienen esta condición

Pese a ello, la candidata presidencial de Fuerza Popular ha referido que ni su partido ni ella pueden solos y que buscarán abrir las puertas de su agrupación para sumar a personajes independientes.