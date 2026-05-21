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La candidata Keiko Fujimori se reunió con representantes de las ollas comunes en San Juan de Lurigancho. (Foto: Facebook Keiko Fujimori)
La candidata Keiko Fujimori se reunió con representantes de las ollas comunes en San Juan de Lurigancho. (Foto: Facebook Keiko Fujimori)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que sus críticos han tratado de colgarse de sus “faldas” y que buscan responsabilizarla de la crisis política de los últimos años.

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