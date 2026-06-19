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Declaraciones de la candidata presidencial por el partido fuerza popular, Keiko Fujimori. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
Declaraciones de la candidata presidencial por el partido fuerza popular, Keiko Fujimori. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata presidencial Keiko Fujimori afirmó que los votos emitidos por todos los peruanos, incluidos los que se encuentran en el extranjero “son válidos y deben ser respetados”, respondiendo así a los cuestionamientos realizados por Roberto Sánchez respecto al proceso electoral en el exterior.

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