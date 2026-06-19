La candidata presidencial Keiko Fujimori afirmó que los votos emitidos por todos los peruanos, incluidos los que se encuentran en el extranjero “son válidos y deben ser respetados”, respondiendo así a los cuestionamientos realizados por Roberto Sánchez respecto al proceso electoral en el exterior.

La lideresa de Fuerza Popular señaló que Sánchez tiene derecho a presentar los recursos e impugnaciones que considere pertinentes ante las instancias electorales, pero remarcó que se debe acatar el resultado final que emitan las autoridades competentes.

“Creo que el señor Roberto Sánchez está en su derecho de presentar impugnaciones, los JEE y el JNE van a tener una audiencia importante, y lo que tenemos que hacer es esperar y respetar el resultado final. La votación y las cifras son contundentes”, dijo a los medios.

“Creo que también es importante que el señor Sánchez y su partido entiendan que los votos de los peruanos, de cualquier ciudad, región o provincia, o en el extranjero, son válidos y deben ser respetados”, agregó.

Keiko Fujimori: "Es importante que Roberto Sánchez y su partido entienda que los votos de cualquier ciudadano peruano o en el extranjero son válidos y deben ser respetados"https://t.co/2UJ20nisqJ — Canal N (@canalN_) June 19, 2026

En ese sentido, aseguró que Fuerza Popular respetará el desenlace del proceso electoral y expresó su expectativa porque Sánchez y su partido Juntos por el Perú, hagan los mismo.

“El resultado final de las elecciones será respetado por nosotros y esperemos también por el contrincante. La diferencia ha crecido, eso nos genera una buena expectativa y agradecemos ese respaldo”, indicó.

Asimismo, señaló que espera que los Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyan pronto con la revisión de los recursos pendientes, pues indicó que el país requiere tomar decisiones importantes en los próximos meses.

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Keiko Fujimori: "Esperamos que el resultado final salga pronto, porque hay muchas decisiones por tomar y equipos que tenemos que armar de confirmarse este resultado. Aquí hay dos grandes retos que nuestro país está por afrontar. Resolver el tema de la delincuencia y la… pic.twitter.com/UmNRWm8OjS — Canal N (@canalN_) June 19, 2026

“Entendemos que los JEE están teniendo audiencias todos los días. Esperemos que el resultado final salga pronto porque hay muchas decisiones que tomar, tenemos que conformar equipos, de confirmarse este resultado, por supuesto. Y acá hay dos grandes retos que nuestro país está por afrontar: uno, resolver el problema de la criminalidad; y el otro, las alertas que se han incrementado por el fenómeno de El Niño”, sostuvo.

Sobre las protestas convocadas

Fujimori también se pronunció sobre las movilizaciones anunciadas para este viernes. Indicó que las protestas son un derecho que debe ser respetado, aunque pidió a los participantes actuar con prudencia y evitar mensajes que generen confrontación.

“En nuestro país las protestas están garantizadas y se deben respetar, pero es importante que los ciudadanos que participan en estas marchas estén siempre alertas y no se dejen llevar por narrativas o comentarios que lo que buscan en realidad es generar más odio y divisiones entre peruanos”, expresó.

Además, dijo haber escuchado las preocupaciones de los comerciantes de la capital por las posibles afectaciones a sus ventas durante el fin de semana por la celebración del Día del Padre.

“Esperemos primero que esto se lleve a cabo con total normalidad, con la prudencia y respeto a las personas y respeto a la propiedad privada, y que pueda culminar pronto, para que los comerciantes puedan seguir vendiendo sus productos en un fin de semana tan importante”, agregó.

Conversaciones con otros líderes políticos

La candidata de Fuerza Popular también informó que ha mantenido acercamientos con otros excandidatos presidenciales y dirigentes políticos, aunque señaló que las conversaciones formales se darán una vez que culmine el escrutinio de la segunda vuelta.

“Las conversaciones con otros candidatos, que agradezco a Rafael López Aliaga, Rafael Belaunde, Carlos Álvarez y Carlos Espá, creo que todos estamos esperando los resultados del escrutinio de la segunda vuelta para tener las conversaciones formales”, señaló.