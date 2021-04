La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aceptó la propuesta de su rival político, Pedro Castillo (Perú Libre), de debatir en la ciudad de Chota, en Cajamarca, de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

La lideresa del fujimorismo dijo que admite la propuesta de Castillo “para que él juegue de local y yo haga de visitante”.

“Esta semana, desde Aguaytía, le pedí al señor Castillo que confirme su participación en los dos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Al mediodía, él contestó que previo a esos debates, le gustaría tener uno en su tierra natal, en Chota, para que él juegue de local y yo de visitante, pensando que yo no aceptaría esta invitación. Pero quiero decirle, señor Castillo, que acepto su propuesta”, aseguró.

“Y si usted pone el lugar, a mí me corresponde poner la hora y la fecha, así es que lo espero este domingo a las 8 de la noche para que todos los peruanos puedan ver en vivo y en directo y escuchar cada una de nuestras propuestas. Y por supuesto, que este debate sea organizado por un ente absolutamente neutral y objetivo. Nos vemos el domingo. No te corras, Pedro”, agregó Fujimori.

Previamente, Castillo había asegurado que no se corre “del fujimorismo” y le pidió a Fujimori que el primer debate presidencial sea en Puña, provincia de Chota, región Cajamarca, zona en la que vive.

“Nosotros no le corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo ni a la gran oligarquía, no le vamos a correr a los grupos de poder. Por el contrario, los convocamos desde Tumbes a hacer los debates en cualquier plaza del pueblo, en cualquier escenario”, sostuvo.

En conferencia de prensa desde Tumbes, Castillo dijo que podría debatir con la lideresa de Fuerza Popular “en cualquier plaza del pueblo”. “Si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña”, indicó.

