Keiko Fujimori, virtual presidenta electa del Perú, agradeció este martes el saludo protocolar de Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú. La lideresa de Fuerza Popular respondió a las felicitaciones del diplomático mediante un mensaje en redes sociales en el que resaltó la relevancia de los vínculos bilaterales entre ambas naciones.

“Señor Embajador, muchas gracias por su saludo. De nuestra parte, encontrará siempre la mejor disposición para fortalecer las relaciones y la cooperación entre el Perú y los Estados Unidos. Estamos listos para trabajar conjuntamente desde el primer día”, afirmó Fujimori.

Señor Embajador @USAmbPeru, muchas gracias por su saludo. De nuestra parte, encontrará siempre la mejor disposición para fortalecer las relaciones y la cooperación entre el Perú y los Estados Unidos. Estamos listos para trabajar conjuntamente desde el primer día. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 1, 2026

Previamente, Navarro la había felicitado en representación del mandatario Donald Trump. El embajador enfatizó que Washington proyecta una colaboración cercana con la nueva administración peruana.

“EE.UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos”, indicó el diplomático norteamericano.

Saludo de EE.UU. tras resultados al 100% de la ONPE

El reconocimiento diplomático sucede tras la publicación de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El organismo procesó el 100% de las actas correspondientes a la segunda vuelta del 7 de junio. Según las cifras del ente electoral, Fujimori obtuvo el 50.135% de los votos válidos. La diferencia respecto al candidato Roberto Sánchez alcanzó los 44,000 votos aproximadamente.

Tras la publicación oficial de los resultados de la ONPE Jorge Valdivia, vocero del JNE, señaló que aún se mantiene como fecha prevista para la proclamación de resultados de la segunda vuelta este viernes 3 de julio. Esto, tal y como había adelantado el presidente del jurado, Roberto Burneo, quien también anunció el 15 de julio como fecha de la entrega de credenciales a la próxima mandataria.

En conferencia de prensa, Valdivia indicó que “si se puede adelantar (la fecha), se hará. “Todavía decimos que aproximadamente el 3 de julio es cuando se va a llevar a cabo el acta general de proclamación de resultados por el Pleno del Jurado, decimos este aproximado porque si se puede adelantar, se va a adelantar, pero todavía continuamos con esa fecha programada prevista para el 3 de julio”, indicó Valdivia.