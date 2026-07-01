Con el 50.135% de votos válidos en la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú, de acuerdo al conteo al 100% de actas de ONPE | Foto: El Comercio
Con el 50.135% de votos válidos en la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú, de acuerdo al conteo al 100% de actas de ONPE | Foto: El Comercio
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, virtual presidenta electa del Perú, agradeció este martes el saludo protocolar de Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú. La lideresa de Fuerza Popular respondió a las felicitaciones del diplomático mediante un mensaje en redes sociales en el que resaltó la relevancia de los vínculos bilaterales entre ambas naciones.

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