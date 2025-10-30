Keiko Fujimori anunció públicamente que será precandidata presidencial para postular al máximo cargo en el Gobierno desde Fuerza Popular, en una plancha que integrará junto a Luis Galarreta y Miguel Torres en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.
La noticia la hizo pública durante un evento partidario en la ciudad de Trujillo este jueves 30 de octubre, pocos días antes que venza el plazo para la inscripción de las precandidaturas para los comicios primarios a nivel partidario.
“Hoy, aquí rodeada de la familia fujimorista, acompañada a la distancia de los peruanos que nos están siguiendo en las redes sociales, quiero anunciar mi decisión de ser candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular”, expresó.
Durante su alocución, la lideresa de Fuerza Popular recordó la figura de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y su etapa en prisión por el Caso Cocteles, que finalmente fue archivado por el Tribunal Constitucional (TC).
Fujimori Higuchi prometió “gobernar como el ‘Chino’, con mano dura, cumpliendo con la palabra, pero también como las mujeres y las madres en sus casas, con cabeza fría, con el corazón grande, con las manos limpias”.
Asimismo, la precandidata presidencial descartó postular al Senado. “No quiero premios consuelos, no necesito inmunidad. El objetivo no es arrastrar una lista al Senado”, aseveró.
La también excongresista insistió en que tiene un “equipo con experiencia” al presentar su plancha presidencial para los próximos comicios.
Evitó adelantar candidatura
A su llegada a la capital de La Libertad, Keiko Fujimori evitó adelantar si había tomado la decisión de postular, tal y como había indicado el congresista Ernesto Bustamante a inicios de la semana.
“No puedo adelantar mucho, como comprenderán (...) Vamos a tener un encuentro de Fuerza Popular, del fujimorismo y ahí vamos a hacer los anuncios correspondientes, pero estamos con muy buen ánimo y de cara con las próximas elecciones, entendiendo cuáles son las demandas de una situación tan complicada por la que atraviesa el Perú”, dijo ante la prensa.
De formalizarse su candidatura en las filas de Fuerza Popular una vez terminadas las elecciones internas, esta se convertiría en la cuarta vez que Keiko Fujimori intenta llegar a la presidencia de la República desde el 2011.
