El congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) dijo que este jueves 30 de octubre Keiko Fujimori hará pública su decisión de ser candidata a la presidencia de la República para las elecciones generales del 2026.
En declaraciones a Canal N, precisó que esto se realizará en un evento partidario en Trujillo.
“El jueves tenemos fiesta en Trujillo. El lanzamiento de la presidenta del partido Fuerza Popular como candidata a la presidencia y la presentación de los candidatos al senado y a diputados”, reiteró.
Bustamante aseguró que, a la fecha, ya se han definido la gran mayoría de postulaciones para el próximo Congreso bicameral, incluyendo su propio nombre ya que él buscará ser elegido como senador en abril del 2026.
“El jueves lo que hay es un evento estrictamente partidario en el que vamos a estar presentes congresistas y también aquellos que vamos a participar en las elecciones del 2026 como candidatos”, comentó para luego evitar dar los nombres de las personas que irán con Keiko Fujimori en la plancha presidencial de Fuerza Popular.
