La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su preocupación por el tiempo que viene tomando la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta electoral y sostuvo que cada día de demora reduce el tiempo disponible para una adecuada transición del próximo gobierno.

En declaraciones a la prensa, señaló que, si bien debe respetarse el proceso y las instancias electorales correspondientes, es importante que el país pueda conocer los resultados oficiales lo antes posible para iniciar la transferencia de gestión.

“Han pasado dos semanas desde el día de la elección, y seguimos esperando los resultados de la ONPE y luego la proclamación. Me da una sana envidia ver que los resultados en Colombia salieron rápidamente”, empezó diciendo a los medios.

“Cada día de retraso de no conocer los resultados es un día que se pierde para un proceso de transición. Y en un proceso de transición no solo hay temas políticos también hay anuncios y medidas que se pueden anunciar con el tiempo correspondiente, nombrar los equipos, sobre todo porque los problemas de los peruanos siguen empeorando” , manifestó.

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Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular: Cada día de retraso de no conocer los resultados, es un día que se pierde para el proceso de transición. No solo es un tema político sino anuncios importantes y medidas que se pueden ir anunciando



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Fujimori consideró además que, una vez culminado el actual proceso electoral, será necesario revisar los mecanismos de organización de los comicios con el objetivo de agilizar los tiempos de conteo y proclamación.

“Ahora no podemos hacer nada, pero de cara hacia el futuro, y este es un encargo al próximo Congreso. Sí creo que hay que ver de qué manera los procesos y los conteos se pueden hacer de una manera más célere”, agregó.

Saco roto

Sobre el nuevo recurso de Juntos por el Perú para anular los votos del extranjero, señaló que ya existe una decisión por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“El Jurado Nacional de Elecciones ya ha emitido un fallo al respecto cuando se vio la semana pasada. Creo que cae en saco roto, pero los miembros del Jurado se deberán pronunciar”, señaló

Nuevos aires en Latinoamérica

Fujimori repitió parte del mensaje que más temprano fue dedicado al recientemente elegido como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, incidiendo en el futuro positivo que se vislumbra para América Latina.

“Creo que vienen nuevos tiempos, nuevos aires en Latinoamérica y eso es muy positivo. Los países que estamos pasando por procesos electorales, los ciudadanos han tenido una mirada de búsqueda de progreso, y fortalecer la libertad y democracia. Saludo al flamante presidente Abelardo De la Espriella y espero poder saludarlo personalmente ya más adelante”, dijo.

“Felicito a todos los colombianos, más allá de los comentarios inoportunos que hace el presidente de Colombia (Gustavo Petro). En Colombia tanto como el Perú, se deben respetar los resultados de los entes electorales”, añadió.

En esa misma línea, Keiko Fujimori también fue consultada sobre las relaciones diplomáticas y comerciales con México, país con el que el Perú tuvo un alejamiento debido a las posturas políticas de sus mandatarios.

“El ánimo del Perú para el próximo quinquenio, será fortalecer los lazos de amistad y cooperación con todos los países, más allá de las posturas que puedan separarnos. Pero creo que Perú y México que han formado parte de la Alianza del Pacífico, hay lazos de amistad que se deben priorizar más allá de las diferencias”.