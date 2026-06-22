Keiko Fujimori pidió al Congreso tener en cuenta la posibilidad de un proceso más célere del sistema electoral. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
Keiko Fujimori pidió al Congreso tener en cuenta la posibilidad de un proceso más célere del sistema electoral. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su preocupación por el tiempo que viene tomando la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta electoral y sostuvo que cada día de demora reduce el tiempo disponible para una adecuada transición del próximo gobierno.

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