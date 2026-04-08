La candidata presidencial Keiko Fujimori cuestionó a los postulantes que han planteado indultar al expresidente Pedro Castillo en caso de llegar al poder, y calificó estas propuestas como “oportunismo político”.

Durante un mitin en Chiclayo, como parte de su cierre de campaña en provincias, Fujimori sostuvo que el indulto presidencial no debe ser utilizado con fines electorales, sino bajo criterios estrictamente humanitarios.

“Creo que el indulto es algo que, por ejemplo en el caso de mi padre (Alberto Fujimori), se usó por un tema estrictamente humanitario. Entonces se podría contemplar algo así, siempre y cuando existan los mismos requisitos de un tema de salud”, señaló.

Las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular se dan en un contexto en el que varios candidatos han mencionado la posibilidad de indultar a Castillo, entre ellos se encuentran Alfonzo López Chau, Ronald Atencio, José Luna, Ricardo Belmont, Roberto Sánchez.

Fujimori marcó distancia de esa postura y enfatizó que cualquier decisión de ese tipo debe sustentarse en condiciones médicas y no en cálculos políticos.

#Voto2026 La candidata Keiko Fujimori calificó como un "oportunismo político" la propuesta de un eventual indulto al exmandatario Pedro Castillo por parte de otros aspirantes a la presidencia



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Elecciones con “más garantías”

En otro momento, la candidata se refirió a la llegada de observadores internacionales para los próximos comicios y aseguró que esto fortalece la transparencia del proceso.

“En las elecciones pasadas tuvimos muchas quejas y lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones no las evaluó. Hoy la situación es distinta”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el sistema electoral ofrece ahora mayores garantías, al contar con un pleno completo en el Jurado Nacional de Elecciones y con medidas como la reserva de actas hasta su promulgación.

“Es muy importante no solo la presencia de observadores internacionales, sino también de los personeros de los partidos políticos”, remarcó.