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Keiko Fujimori realizó su mitin de cierre de campaña en provincias, en Chiclayo. (Foto: Captura Canal N)
Keiko Fujimori realizó su mitin de cierre de campaña en provincias, en Chiclayo. (Foto: Captura Canal N)
Por Redacción EC

La candidata presidencial Keiko Fujimori cuestionó a los postulantes que han planteado indultar al expresidente Pedro Castillo en caso de llegar al poder, y calificó estas propuestas como “oportunismo político”.

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