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Keiko Fujimori declara a la prensa desde su domicilio en el distrito limeño de San Borja. (Fotos: Mario Zapata/GEC)
Keiko Fujimori declara a la prensa desde su domicilio en el distrito limeño de San Borja. (Fotos: Mario Zapata/GEC)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que esperará con prudencia los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral al considerar que la diferencia con Roberto Sánchez es mínima y todavía quedan miles de votos por contabilizar.

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