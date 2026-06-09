La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que esperará con prudencia los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral al considerar que la diferencia con Roberto Sánchez es mínima y todavía quedan miles de votos por contabilizar.

“Faltan varias actas por contabilizarse, las que vienen del extranjero y luego las actas observadas, así que con mucha prudencia vamos a seguir esperando. Creo que el margen es muy ajustado, por eso es que desde el primer momento que salió el conteo rápido señalamos que hay un empate técnico y que lo lógico y responsable es que ambos partidos y candidatos esperemos el resultado de las instituciones, mas allá de las encuestadoras”, dijo desde su domicilio en San Borja.

En ese sentido, señaló que las proyecciones difundidas se realizaron sobre una muestra reducida de actas en comparación con el total de más de 92 mil mesas instaladas a nivel nacional.

Asimismo, señaló que su agrupación mantiene expectativas respecto al resultado final debido al peso que podrían tener las actas observadas y los votos provenientes del extranjero.

Citando análisis realizados por el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, dijo:

“De acuerdo al análisis que ha hecho Luis Dyer y que hemos visto también de muchas personas que manejan las estadísticas, hay mucha esperanza en el voto extranjero y en las actas observadas, porque la mayoría de estas actas son de la capital donde tenemos mayor respaldo. Pero yo no creo que se pueda en estos momentos dar… creo que sería muy prematuro declarar a un ganador", agregó.

Finalmente la lideresa de Fuerza Popular también se refirió a las denuncias sobre cédulas de votación rayadas y otros incidentes reportados durante la jornada electoral.

Según sostuvo, estos casos fueron aislados y no afectaron el normal desarrollo del proceso. Agregó que tanto la ONPE como el JNE actuaron oportunamente para corregir las irregularidades detectadas, mientras que el Ministerio Público intervino de manera rápida ante las denuncias presentadas por los personeros de su partido.