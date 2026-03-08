La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, condicionó el voto de confianza de su bancada al Gabinete Ministerial presidido por Denisse Miralles a la anulación de las clases virtuales en los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana y Callao del 9 al 13 de marzo.

En declaraciones a los periodistas tras la conmemoración del 16 aniversario de dicho partido en el distrito de San Juan de Lurigancho, Fujimori Higuchi consideró que la medida dictada por el Ministerio de Educación (Minedu) “no ayuda a resolver la crisis” porque los niños no tienen nada que ver con la escasez de gas que vive el país.

Asimismo, Keiko Fujimori advirtió que de no dar marcha atrás en esa medida, su bancada no aprobará el voto de investidura de Miralles, que tiene previsto acudir al pleno el miércoles 18 de marzo para exponer la política general del Gobierno.

“Dentro de los niños que van a escuelas públicas, el 90% acuden a sus colegios caminando. Por lo tanto, creemos que esta medida no ayuda a resolver la crisis, muy por el contrario, está vulnerando el derecho que tienen los niños a estudiar”, expresó.

“Exhortamos a este gobierno a anular este anuncio que ellos han señalado, porque en caso contrario Fuerza Popular no dará su voto de confianza”, agregó.

La lideresa de Fuerza Popular también indicó que su bancada ha planteado el cambio del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, además de otras medidas para aliviar la escasez de gas natural en el país.

“Nosotros, además de pedir que cambien al ministro de Energía y Minas, hemos dado una serie de propuestas para poder aliviar esta crisis. Lo primero, hay que llamarle la atención a la primera ministra, que se ha demorado 7 días para ir al lugar de los hechos”, manifestó.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, keiko Fujimori, ofreció un mitin en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

“Lo segundo, es que creo que además de ayudar a los hogares que se verán afectados con la subida de los balones de gas, se tiene que apoyar a los transportistas y también a los taxistas. Hoy nuestro país tiene recursos, pero lo que hace falta es una decisión rápida para poder enfrentar esta emergencia”, añadió.

Clases virtuales

Como se recuerda, el Ministerio de Educación anunció que las clases virtuales en colegios, universidades e institutos públicos y privados serán del 9 al 13 de marzo debido a la escasez de gas natural en el país.

“Del 9 al 13 de marzo las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao que ya iniciaron clases desarrollarán sus actividades académicas en la modalidad remota”, indicó en un comunicado.

“Esta medida comprende también a universidades e institutos, a fin de contribuir con la racionalización de recursos y facilitar la movilidad en la ciudad, garantizando la continuidad del servicio educativo”, sentenció.

La rotura del ducto de TGP en el Cusco, el pasado domingo 1 de marzo, originó la caída en el abastecimiento nacional, cubriendo actualmente solo 70 millones de pies cúbicos diarios, apenas el 9% de la capacidad habitual de 800 millones.

Por ello, desde el último lunes 2 de marzo los grifos de Lima dejaron de vender GNV a taxis y vehículos particulares como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en Camisea.

Además, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo y adoptar otras medidas para garantizar la continuidad del servicio.