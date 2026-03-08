Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, keiko Fujimori, se pronunció sobre el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Denisse Miralles. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, condicionó el voto de confianza de su bancada al Gabinete Ministerial presidido por Denisse Miralles a la anulación de las clases virtuales en los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana y Callao del 9 al 13 de marzo.

