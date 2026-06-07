Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keiko Fujimori supervisando la llegada de personeros de Fuerza Popular. (Foto: Martín León)
Keiko Fujimori supervisando la llegada de personeros de Fuerza Popular. (Foto: Martín León)
Por Redacción EC

La candidata presidencial Keiko Fujimori se hizo presente desde tempranas horas de la madrugada en Villa El Salvador para supervisar la llegada de personeros de Fuerza Popular y confirmó a los medios que el partido superó los 95 mil personeros a nivel nacional para la segunda vuelta presidencial.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: