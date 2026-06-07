La candidata presidencial Keiko Fujimori se hizo presente desde tempranas horas de la madrugada en Villa El Salvador para supervisar la llegada de personeros de Fuerza Popular y confirmó a los medios que el partido superó los 95 mil personeros a nivel nacional para la segunda vuelta presidencial.

Además, aseguró que el partido naranja tendrá personeros en todas las mesas de la serie 900 mil.

Señaló también que “otros partidos han contribuido, sobre todo ciudadanos que quizá en la primera vuelta no votaron por nosotros”.

🗳️📌 La candidata presidencial Keiko Fujimori se hizo presente desde tempranas horas de la madrugada para supervisar la llegada de personeros de Fuerza Popular y confirmó a los medios que el partido superó los 95 mil personeros a nivel nacional para la segunda vuelta… pic.twitter.com/556YJXdAMD — El Comercio (@elcomercio_peru) June 7, 2026

En declaraciones a la prensa Fujimori indicó que en Villa El Salvador pudieron completar todos los personeros que necesitaban con el objetivo de cuidar el voto democrático en cada mesa de votación.

La candidata @KeikoFujimori afirmó que Fuerza Popular tendrá un poco más de 95 mil personeros para la jornada electoral de la #segundavuelta. Lo declaró en su primera actividad de la elección en el local de personeros de FP en Villa El Salvador. @Politica_ECpe pic.twitter.com/dZJZocHOl2 — Martín León Espinosa (@mleonespinosa) June 7, 2026

“En Villa El Salvador van a haber 66 colegios y vamos a tener 1160 personeros. Estamos agradeciendo a todos los voluntarios como defensores personeros en todas las mesas”, indicó.

Antes de finalizar su primera actividad en Villa El Salvador, Fujimori fue consultada sobre si se comprometía a respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial:

“Claro que sí, con optimismo por supuesto”, aseguró.

Más tarde desde su domicilio Fujimori pidió a todas los electores que acudan a ejercer su deber cívico.

“Es importante que todos acudamos a votar y a todos los personeros que vayan a salvaguardar la voluntad popular”, dijo, antes de dirigirse a tomar desayuno en San Juan de Lurigancho.

El desayuno electoral de Keiko Fujimori será en El Paraíso, sector 2, en San Juan de Lurigancho.