Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La candidata presidencial Keiko Fujimori se hizo presente desde tempranas horas de la madrugada en Villa El Salvador para supervisar la llegada de personeros de Fuerza Popular y confirmó a los medios que el partido superó los 95 mil personeros a nivel nacional para la segunda vuelta presidencial.
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