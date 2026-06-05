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Keiko Fujimori se refirió al excandidato presidencial Carlos Álvarez. (Foto: Julio Reaño/GEC)
Keiko Fujimori se refirió al excandidato presidencial Carlos Álvarez. (Foto: Julio Reaño/GEC)
Por Redacción EC

A solo dos días de la segunda vuelta electoral, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, convocó al ex postulante de País para Todos, Carlos Álvarez, para luchar contra la inseguridad ciudadana.

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