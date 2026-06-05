A solo dos días de la segunda vuelta electoral, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, convocó al ex postulante de País para Todos, Carlos Álvarez, para luchar contra la inseguridad ciudadana.

En un video publicado en sus redes sociales, señaló que no es el momento de “mirar los colores políticos”, sino las coincidencias en el actual contexto de altos índices de criminalidad en nuestro país.

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“Tengo el plan de gobierno de Carlos Álvarez y por supuesto que coincido con su lucha contra la inseguridad ciudadana. No es el momento de mirar los colores políticos, es momento de ver las coincidencias”, expresó.

“Por eso, convoco a Carlos para trabajar en mi equipo y declararle la guerra a los sicarios, a los extorsionadores y a la delincuencia”, agregó.

Hay problemas que debemos resolver más allá de cualquier diferencia. Coincido con Carlos Álvarez en esa lucha y me gustaría convocarlo a trabajar por la seguridad de todos los peruanos. pic.twitter.com/fCxqNCl1eH — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 5, 2026

Cabe indicar que en una entrevista, Keiko Fujimori aseguró “no guardar rencor” al antifujimorismo y agradeció el apoyo que recibió en las últimas horas de Rafael López Aliaga, quien llamó a votar por ella al considerar que representa la “única opción democrática”.

“En las últimas dos décadas nos hemos dedicado a hurgar en las heridas y tener una política de odio y venganza. Yo no creo en eso, no guardo rencor en mi corazón y creo que el antifujimorismo, sobre todo en los últimos tiempos, ha ido disminuyendo ”, señaló en Exitosa.

La aspirante presidencial, quien realizó su cierre de campaña el último jueves en el Arena Monumental, en el distrito de Ate, también afirmó que respetará los resultados de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el domingo 7 de junio.

“Vamos a acatar, como siempre lo hemos hecho, la voluntad popular”, sostuvo frente a Nicolás Lúcar.

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