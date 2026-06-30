El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través del abogado del Gabinete de Asesores, Jorge Valdivia, indicó que aún mantiene como fecha prevista para la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial este 03 de junio.

En conferencia de prensa, Valdivia señaló que esa fecha fue prevista inicialmente aunque si cabe la posibilidad de que se adelante, así se hará.

“Todavía decimos que aproximadamente el 3 de julio es cuando se va a llevar a cabo el acta general de proclamación de resultados por el Pleno del Jurado, decimos este aproximado porque si se puede adelantar, se va a adelantar, pero todavía continuamos con esa fecha programada prevista para el 3 de julio”, indicó.

De ese modo, aún quedan pendientes proclamaciones descentralizadas de los Jurados Electorales Especiales de Lima Centro 2, Coronel Portillo, Huancavelica, Piura 2 y Tumbes, mientras que la correspondiente al JEE de Huánuco se realizará mañana miércoles 1 de julio.

La virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori se pronunció este lunes a través de su cuenta en la red social X, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara el procesamiento del 100 % de las actas de la segunda vuelta presidencial y de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolvieran la totalidad de las observaciones pendientes.

“La ONPE ha llegado al 100 % de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”, escribió la candidata de Fuerza Popular.