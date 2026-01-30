La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó al mandatario José Jerí, quien monitoreó la extradición desde Paraguay de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, y dijo que “no puede ni debe distraer” las investigaciones en su contra.

Durante una visita proselitista a Lambayeque, Fujimori Higuchi calificó de “poco transparentes” las reuniones no registradas que Jerí Oré sostuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Comisión de Fiscalización cita este lunes 2 a ministros del Interior y de Energía y Minas por reuniones no registradas de José Jerí

“El señor Jerí no puede ni debe distraer las investigaciones que están realizándose en su contra por estas reuniones poco transparentes con una noticia que es muy positiva para nuestro país”, expresó en declaraciones a la prensa.

No obstante, la lideresa del fujimorismo remarcó que “es importante” primero escuchar los descargos del jefe de Estado y que tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de la República deben realizar su trabajo.

“Creo que aquí lo que corresponde es que las instituciones le hagan una investigación frente a esta noticia. Estoy segura que el Ministerio Público y la Contraloría deben estar actuando ya”, subrayó.

“Antes de sacar conclusiones, creo que es importante primero escucharlo y por supuesto que el Ministerio Público haga su trabajo”, agregó Keiko Fujimori.

Supervisó extradición

Como se recuerda, el presidente interino el traslado de ‘El Monstruo’, quien llegó a nuestro país luego de ser extraditado desde Paraguay para responder por múltiples cargos de, extorsión, secuestro y organización criminal.

José Jerí monitoreó la operación en tiempo real en el Ministerio del Interior, en San Isidro, acompañado por el titular de Educación, Jorge Figueroa, y el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Cárdenas.

Erick Moreno Hernández fue internado el jueves en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval del Callao para cumplir un mandato de prisión preventiva de 36 meses.

‘El Monstruo’ fue extraditado desde Paraguay, donde estuvo internado en la cárcel Martín Mendoza, más conocido como penal de Emboscada, tras ser capturado en septiembre del 2025.