La candidata presidencial, Keiko Fujimori cuestionó al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto por haber elegido como su defensa legal al abogado Julio Arbizú quien actualmente está afiliado al partido Juntos por el Perú, por el que postula a la Presidencia, Roberto Sánchez.

“Algo que se debe tomar en cuenta es que el abogado del señor Corvetto es el señor Arbizú, quien ha sido militante y candidato de Juntos por el Perú. Este es un hecho que también lo pinta de cuerpo entero, porque hay dos cosas que uno como persona elije: los médicos y el abogado”, dijo desde Pisco donde realiza actividades proselitistas.

“Creo que esta decisión de haber elegido a un militante de Juntos por el Perú también lo desacredita de cara hacia el futuro”, agregó.

Según consigna el portal Infogob del Jurado Nacional de Elecciones, Arbizu figura como “afiliado valido” de Juntos por el Perú.

Sobre el nuevo jefe de la ONPE que tendrá que elegir el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló la importancia de que esta nueva autoridad tenga la apropiada preparación técnica y parcialidad.

“Es fundamental que el próximo jefe de la ONPE sea un hombre técnico, preparado e imparcial”. precisó

Sobre las auditorias internacionales a la ONPE, pedido que han realizado gremios empresariales dijo:

“Yo sí creo que toda medida que pueda corregir será importante de cara analizar los resultados de la 1 vuelta y sobre todo de cara a la segunda vuelta. Este pedido me parece importante y esperamos se pueda hacer esta semana”.