Resumen
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La candidata presidencial, Keiko Fujimori cuestionó al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto por haber elegido como su defensa legal al abogado Julio Arbizú quien actualmente está afiliado al partido Juntos por el Perú, por el que postula a la Presidencia, Roberto Sánchez.
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