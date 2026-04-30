Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el portal Infogob, se precisa que Arbizú inició su afiliación a Juntos por el Perú el 28 de setiembre del 2020.
En el portal Infogob, se precisa que Arbizú inició su afiliación a Juntos por el Perú el 28 de setiembre del 2020.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > MONICA PALOMO
Por Redacción EC

La candidata presidencial, Keiko Fujimori cuestionó al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto por haber elegido como su defensa legal al abogado Julio Arbizú quien actualmente está afiliado al partido Juntos por el Perú, por el que postula a la Presidencia, Roberto Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: