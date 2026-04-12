Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República del Perú por Fuerza Popular, arribó poco antes de las 8:00 a.m. al restaurante Don Carhuas, ubicada en Huachipa para tomar parte del tradicional desayuno electoral, junto a sus familiares y miembros de su agrupación política.

“Deseamos a todos los peruanos que el día de hoy se lleve una gran fiesta democrática con esperanza, serenidad, pero sobre todo con alegría. […] Para mí es motivo de muchísima alegría estar acompañada de los ciudadanos que nos recibieron en sus casas. Gracias por estar con nosotros, por habernos recibido con los brazos abiertos, por transmitirnos sus preocupaciones, su dolor, pero también su ilusión y su fuerza”, dijo ante los medios.

¿Como votar en estas elecciones 2026?

La jornada de votación se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 2026, en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. En tanto, los miembros de mesa deberán acudir a su local de sufragio desde las 6:00 a.m. para la instalación de las mesas.

Antes de asistir a votar, se aconseja revisar el local asignado y confirmar si se ha sido designado como miembro de mesa mediante las plataformas oficiales de los organismos electorales. Puedes verificar si cumples ese rol en el siguiente enlace.