Resumen

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Keiko Fujimori participa en desayuno electoral y llama a vivir una “fiesta democrática”. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Keiko Fujimori participa en desayuno electoral y llama a vivir una “fiesta democrática”. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República del Perú por Fuerza Popular, arribó poco antes de las 8:00 a.m. al restaurante Don Carhuas, ubicada en Huachipa para tomar parte del tradicional desayuno electoral, junto a sus familiares y miembros de su agrupación política.

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