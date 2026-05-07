La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) continuó este miércoles su recorrido por diversas comunidades de Loreto, donde cuestionó la ausencia del Estado en las zonas más pobres del país y anunció propuestas orientadas a fortalecer programas sociales y mejorar los servicios básicos.

Durante su visita a la comunidad de Maypuco, en el distrito de Urarinas, Loreto, la lideresa de Fuerza Popular criticó a los gobiernos posteriores al régimen de Alberto Fujimori y aseguró que las regiones amazónicas continúan abandonadas pese al crecimiento económico del país.

“Lamentablemente pasaron otros gobiernos. Hemos tenido 25 años de gobiernos antifujimoristas. ¿Alguno viene por acá?, ¿hicieron alguna obra?”, expresó ante pobladores de la comunidad indígena.

Fujimori recordó las políticas sociales implementadas en la década de 1990 y anunció que, de llegar al poder, retomará la entrega de uniformes, buzos y zapatos escolares para estudiantes de bajos recursos. Además, indicó que impulsará la modernización y construcción de un nuevo colegio para la comunidad.

La candidata también señaló la necesidad de reforzar servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento, además de anunciar la construcción de un centro de salud con especialistas para atender a la población de la zona.

“Tenemos que traer a los funcionarios, que los ministros vengan. No que ustedes tengan que ir a la capital a tocar puertas, eso se acabó” , afirmó.

El recorrido de Fujimori por Loreto forma parte de una agenda en la Amazonía peruana, donde ha centrado sus actividades en comunidades afectadas por pobreza y limitaciones en infraestructura y acceso a servicios públicos.

Según recientes reportes oficiales citados por la candidata, Loreto figura entre las regiones con mayores índices de pobreza del país, junto con Cajamarca y Puno.

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