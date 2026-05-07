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Keiko Fujimori promete reforzar programas sociales y servicios básicos en Loreto. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori promete reforzar programas sociales y servicios básicos en Loreto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) continuó este miércoles su recorrido por diversas comunidades de Loreto, donde cuestionó la ausencia del Estado en las zonas más pobres del país y anunció propuestas orientadas a fortalecer programas sociales y mejorar los servicios básicos.

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