La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció este lunes a través de su cuenta en la red social X luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara el procesamiento del 100 % de las actas de la segunda vuelta presidencial y de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolvieran la totalidad de las observaciones pendientes.

“La ONPE ha llegado al 100 % de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad” , escribió la candidata de Fuerza Popular.

En el mismo mensaje agregó: “Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos” .

La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para… pic.twitter.com/mJvw2gZMoK — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 29, 2026

Con el cierre del escrutinio, la ONPE confirmó que Keiko Fujimori obtuvo 9 millones 223 mil votos válidos, equivalentes al 50,135 % del total, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 9 millones 173 mil 755 votos, que representan el 49,865 % de los sufragios contabilizados. La diferencia entre ambos candidatos fue de 49.641 votos.

El margen entre ambos postulantes se mantuvo estrecho durante gran parte del escrutinio, mientras permanecían pendientes de resolución diversas actas observadas en los Jurados Electorales Especiales. Con la culminación del procesamiento de todas las actas, la ONPE confirmó la ventaja obtenida por la candidata de Fuerza Popular.

#ÚltimoMinuto Keiko Fujimori es la virtual presidente del Perú tras el 100 % de actas contabilizadas por la ONPE



Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/sFwJCaVQB8 — América Noticias (@noticiAmerica) June 29, 2026

Tras conocerse el resultado final del conteo, Fujimori reiteró que aguardará la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), trámite que pondrá fin al proceso electoral.

Al respecto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio.

Asimismo, precisó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa se efectuará el 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional. Con esta ceremonia protocolar, el Jurado Nacional de Elecciones reconocerá formalmente a las autoridades que asumirán el Gobierno durante el período constitucional 2026-2031.