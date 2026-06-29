Keiko Fujimori se pronuncia tras el 100 % de actas escrutadas y espera proclamación del JNE. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori se pronuncia tras el 100 % de actas escrutadas y espera proclamación del JNE. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció este lunes a través de su cuenta en la red social X luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara el procesamiento del 100 % de las actas de la segunda vuelta presidencial y de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolvieran la totalidad de las observaciones pendientes.

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