Keiko Fujimori se encuentra a la espera de la proclamación oficial del JNE, anunciada para este 3 de julio. Foto: GEC.
Keiko Fujimori se encuentra a la espera de la proclamación oficial del JNE, anunciada para este 3 de julio. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031 por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tras este acto solemne, la mandataria electa dio a conocer las plataformas digitales oficiales que utilizará su despacho para informar a la ciudadanía sobre sus actividades gubernamentales.

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