Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031 por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tras este acto solemne, la mandataria electa dio a conocer las plataformas digitales oficiales que utilizará su despacho para informar a la ciudadanía sobre sus actividades gubernamentales.

Estas cuentas servirán como el canal principal de comunicación durante el periodo de transferencia de mando.

La proclamación se realizó el viernes 3 de julio de 2026 en la sede del organismo electoral. Fujimori obtuvo la victoria con el 50,135% de los votos válidos frente al candidato Roberto Sánchez. Al confirmarse los resultados, la lideresa política manifestó que asume el cargo con agradecimiento y un profundo sentido del deber ante la nación.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.



Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

A través de un comunicado difundido tras la ceremonia, Fujimori anunció la creación de la “Oficina de la Presidenta Electa”. Este despacho centralizará la información sobre los avances del proceso de transición previo a su juramentación. La presidenta electa enfatizó que esta nueva etapa representa una oportunidad para el diálogo y la preparación técnica de su equipo.

Canales digitales y contacto oficial de Keiko Fujimori

Los canales habilitados incluyen presencia en las principales redes sociales del entorno digital actual. En la plataforma Facebook, la cuenta oficial figura bajo el nombre de “Oficina de la Presidenta Electa”. Por su parte, en la red social Instagram, los usuarios podrán encontrar la información bajo el usuario @oficinadelapresidentaelecta.

La mandataria electa también dispuso el uso de las plataformas X y TikTok. En ambas redes sociales, el identificador seleccionado para las comunicaciones oficiales es @ope_peru. Estos espacios se utilizarán para compartir actualizaciones diarias y el cronograma de trabajo de las comisiones de transferencia.

Adicionalmente a las redes sociales, se habilitó un correo electrónico institucional para facilitar el contacto directo y formal. La dirección establecida es oficinapresidentaelecta@gmail.com, la cual completa el ecosistema de comunicación del nuevo gobierno electo. Este despliegue digital busca garantizar la transparencia informativa hacia la población peruana y los medios de comunicación.

Keiko Fujimori asumirá funciones formalmente el próximo 28 de julio en el Palacio Legislativo. Hasta esa fecha, las cuentas mencionadas serán el medio oficial exclusivo para conocer los nombramientos de su futuro gabinete y las medidas prioritarias de gestión. La transición gubernamental se desarrollará conforme al marco constitucional y legal vigente en el país.