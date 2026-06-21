La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó su confianza en alcanzar la victoria electoral cuando el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra un avance del 99.6 % y aún permanecen más de 300 actas observadas pendientes de resolución por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este último sábado Fujimori asistió a una actividad realizada en el sector Oasis de Villa, en el distrito de Villa El Salvador, donde participó en una celebración por el Día del Padre junto a dirigentes vecinales y simpatizantes de su agrupación política.

“Se vienen cinco años de grandes retos, pero estoy segura que con la bendición de dios, pero soibre todo con el trabajo y la unidad de todos los peruanos, vamos a salir adelante”, dijo Keiko Fujimori.

En su intervención, la candidata también hizo referencia a los desafíos que, según señaló, deberá afrontar el país en los próximos años.

“Hemos derrotado al terrorismo, la hiperinflación y ahora vamos a derrotar la delincuencia”, añadió.

La actividad contó con la participación de la excongresista Luz Salgado y de la diputada electa Carmela Paucará. Durante la jornada se entregaron reconocimientos a padres de familia y dirigentes vecinales que apoyaron su candidatura presidencial.

En el evento al que asistió Keiko Fujimori se homenajeó la figura de su padre, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad. Foto: captura /FB Keiko Fujimori

Asimismo, en el evento se proyectó material audiovisual relacionado con la memoria de su padre Alberto Fujimori, lo que motivó una reflexión de la candidata sobre el rol que desempeñó en su ámbito familiar.

“Para nosotros, tanto para mí, Kenji y Sachi, ha sido un papá extraordinario y ha sido un gran papá de todos los peruanos”, indicó en referencia a Alberto Fujimori.

Ya este domingo, en el marco de las celebraciones por el Día del Padre, la lideresa de Fuerza Popular visitó el camposanto de Huachipa para recordar la memoria de su padre. Durante su permanencia en el lugar fue recibida por algunos visitantes que la acompañaron en un momento de oración.

La candidata también agradeció al personal encargado del mantenimiento del cementerio por las labores que realizan en el espacio donde descansan los restos del exmandatario. Posteriormente, se dirigió a la escultura de Alberto Fujimori, donde recordó diversos momentos familiares registrados en fotografías.