Resumen

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Keiko Fujimori participó en un encuentro con la población de Oasis de Villa, donde entregó distinciones dirigidas a los padres de familia y a múltiples dirigentes vecinales que respaldaron sus actividades proselitistas. Foto: Facebook / Keiko Sofía Fujimori Higuchi
Keiko Fujimori participó en un encuentro con la población de Oasis de Villa, donde entregó distinciones dirigidas a los padres de familia y a múltiples dirigentes vecinales que respaldaron sus actividades proselitistas. Foto: Facebook / Keiko Sofía Fujimori Higuchi
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó su confianza en alcanzar la victoria electoral cuando el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra un avance del 99.6 % y aún permanecen más de 300 actas observadas pendientes de resolución por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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