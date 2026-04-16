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La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ofreció poner a disposición de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) el comando de personeros de su partido. El gesto estuvo acompañado de críticas al líder de Renovación Popular, por invocar a la insurgencia.

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