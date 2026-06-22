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Keiko Fujimori felicita a Abelardo de la Espriella tras su triunfo preliminar en Colombia. (Foto: EFE).
Keiko Fujimori felicita a Abelardo de la Espriella tras su triunfo preliminar en Colombia. (Foto: EFE).
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, felicitó a Abelardo De La Espriella por los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia que lo dan como virtual ganador y destacó que su llegada al poder representa un cambio político para la región.

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