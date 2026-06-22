La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, felicitó a Abelardo De La Espriella por los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia que lo dan como virtual ganador y destacó que su llegada al poder representa un cambio político para la región.

A través de una publicación en su cuenta de X, la noche del domingo, la lideresa de FP señaló que el ahora mandatario colombiano le expresó su apoyo durante la reciente campaña electoral en el Perú.

“Felicito a Abelardo De La Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia. Hace unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú. Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, escribió.

Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su elección como nuevo presidente de Colombia. Hace unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú. Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el… pic.twitter.com/KPvrZhoiJm — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 22, 2026

Fujimori agregó que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere “líderes con convicción y coraje”, y sostuvo que “sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina”.

Finalmente, envió un “abrazo fraterno” al pueblo colombiano y expresó sus deseos de éxito al nuevo gobierno que encabezará De La Espriella.

Keiko, como yo, se enfrenta en Perú a un candidato de izquierda radical y mañana vivirá una jornada decisiva para la democracia de la región.



Al pueblo peruano le envío un saludo fraternal, con el deseo de que elija bien por la salud de su República y por el futuro de toda… pic.twitter.com/eIvWLBqcXV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 6, 2026

La victoria de De la Espriella en las elecciones presidenciales colombianas significa un giro en la conducción política del país y pone fin al ciclo del gobierno de Gustavo Petro.