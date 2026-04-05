A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la candidata presidencial Keiko Fujimori realizó una jornada de campaña en la región San Martín, donde destacó el respaldo reflejado en las encuestas y presentó propuestas enfocadas en el desarrollo agrícola y turístico del oriente del país.

Durante su recorrido, la postulante valoró el crecimiento de su candidatura en los sondeos, atribuyéndolo al trabajo de su equipo y de sus simpatizantes. “Sé que faltan días claves para el momento de la elección, pero recibimos esta encuesta con mucha alegría. Sobre todo, porque es el esfuerzo de los miles de militantes, simpatizantes, que nos vienen ayudando transmitiendo nuestras propuestas” , señaló, al tiempo que pidió mantener la “humildad, prudencia y fuerza” en la recta final de la campaña.

Fujimori enfatizó la importancia estratégica de la región amazónica y anunció proyectos orientados a dinamizar la economía local. Entre ellos, destacó la construcción de un aeropuerto en el Alto Mayo, iniciativa que —indicó— permitirá impulsar el turismo como motor de desarrollo complementario a la agricultura.

La candidata también subrayó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en las regiones, con asistencia técnica para los agricultores y mejoras en infraestructura. En esa línea, aseguró que su eventual gobierno se caracterizará por cumplir sus compromisos y mantener una gestión cercana a la ciudadanía.

“Decirles que tendremos un gobierno que cumpla, que trabaje, que esté en la cancha como lo venimos haciendo desde hace muchos años” , afirmó.

Fujimori reiteró que su propuesta apunta a un modelo de gestión operativo, con metas medibles y presencia constante en el territorio. Asimismo, hizo un llamado a sus bases a continuar trabajando con responsabilidad en los días decisivos previos a los comicios.

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