Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keiko Fujimori pide prudencia a sus bases en la recta final de la campaña. (Foto: Captura/Canal N)
Keiko Fujimori pide prudencia a sus bases en la recta final de la campaña. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la candidata presidencial Keiko Fujimori realizó una jornada de campaña en la región San Martín, donde destacó el respaldo reflejado en las encuestas y presentó propuestas enfocadas en el desarrollo agrícola y turístico del oriente del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.