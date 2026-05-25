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Keiko Fujimori sostiene que cuando preguntan a Roberto Sánchez sobre Antauro Humala no es totalmente claro.
Keiko Fujimori sostiene que cuando preguntan a Roberto Sánchez sobre Antauro Humala no es totalmente claro.
Por Redacción EC

La candidata a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori, aseguró que su agrupación Fuerza Popular ha sido clara respecto a su propuesta política de cara la segunda vuelta, mientras que el partido competidor Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, mantiene cercanía con Antauro Humala.

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