La candidata a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori, aseguró que su agrupación Fuerza Popular ha sido clara respecto a su propuesta política de cara la segunda vuelta, mientras que el partido competidor Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, mantiene cercanía con Antauro Humala.

“Hemos explicado cuál es la visión que nosotros tenemos y del otro lado tienen a Antauro Humala”, señaló Fujimori en entrevista con Panorama.

Para la lideresa de Fuerza Popular, hubo una campaña conjunta y cercanía política de Humala con Sánchez y en la actualidad continúa con la puerta abierta.

“Cuando le preguntan por Antauro Humala, no contesta, él deja esta puerta abierta. Entonces para mí está claro que el señor sigue trabajando con Antauro Humala”, afirmó.

Fujimori también se pronunció sobre el exfiscal José Domingo Pérez, a quien acusó de haber actuado políticamente durante las investigaciones vinculadas al caso Lava Jato.

“Era un abogado político”, sostuvo, al señalar que buscaba “debilitar y perseguir” no solo a Fuerza Popular, sino también a otras figuras políticas.

“Yo lo dejo todo en manos de la justicia divina. Sé que la justicia del hombre es imperfecta, pero también sé que varias personas que fueron afectadas dentro de nuestro grupo político pues tomarán las medidas correspondientes”, señaló.

Por otro lado, Fujimori Higuchi consideró que el retorno a la bicameralidad permitirá una mayor reflexión en la elaboración de normas y estimó que el próximo escenario político impedirá una eventual vacancia presidencial.

“Quien sea elegido el próximo 7 de junio, ninguna de las dos posibilidades va a tener la opción de una vacancia, porque si uno ve los votos, hay prácticamente una un 50% de pensamiento de centro derecha y un 50% de pensamiento hacia el otro lado. Entonces, por eso es tan importante que los ciudadanos, al momento de votar, no piensen, ‘Ah, a este sí lo puedo vacar’ ”, sostuvo.