La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) reiteró la necesidad de construir puentes de diálogo debido a que, según señaló, la campaña electoral evidenció que el país se encuentra dividido. Esto mientras las autoridades electorales avanzan en el procesamiento de las últimas actas de la segunda vuelta presidencial.

Fujimori inició la jornada de este miércoles 10 con declaraciones a la prensa en las inmediaciones de su vivienda, en San Borja. Luego se trasladó a la sede de Fuerza Popular en San Isidro, donde mantiene reuniones permanentes con el comando de personeros encargados de seguir el avance del escrutinio oficial, asesores políticos y equipos técnicos.

“Tenemos que entender que nuestro país está fragmentado y vamos a tener, sobre todo, que tender los puentes de unidad”, dijo.

El llamado de Fujimori a “tender puentes” adquiere especial relevancia si se observa la trayectoria reciente del fujimorismo. Durante la última década, Fuerza Popular ha sido uno de los actores más influyentes y confrontacionales del escenario político.

Esta vez, la idea de tender puentes también fue desarrollada por el candidato a la segunda vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, Miguel Torres. Este señaló el martes pasado, en diálogo con RPP, que la población exige soluciones y estabilidad para los próximos cinco años.

Expectativa

Desde el domingo, la candidata ha insistido en solicitar prudencia mientras se esperan los resultados oficiales de la segunda vuelta. No obstante, este miércoles reconoció que los votos de los peruanos en el exterior les dan ánimo.

“Nosotros hemos dicho que vamos a esperar las cifras oficiales; pero, sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, nos da mucho aliento”, sostuvo.

A ello se suman las actas observadas, que ya son analizadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

“Dato mata relato”

La lideresa de Fuerza Popular pidió que se respete la voluntad popular e insistió en la necesidad de privilegiar los resultados oficiales.

“Lo importante es que hoy los ciudadanos están muy informados y las redes sociales permiten que la información llegue a todos. Como diría esta frase muy directa: ‘dato mata relato’. Más allá de los comentarios que puedan tener aquí, lo importante es lo que señalan las actas, que la voluntad popular se respete”, señaló.

Además, informó que el comando de personeros de Fuerza Popular ya cuenta con copia de todas las actas de votación recopiladas durante la segunda vuelta. No obstante, evitó revelar conclusiones o proyecciones.

“El comando de personeros ya tiene copia de todas las actas. Ellos han hecho ya el análisis, pero vuelvo a repetir: a quienes participamos en esta elección nos corresponde pronunciarnos después de que las instituciones —en este caso la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones— emitan el resultado final”, dijo.

Fujimori destacó que, en su opinión, el rol más importante en la campaña “lo han tenido los ciudadanos que voluntariamente se inscribieron como personeros”.

“Esto ha hecho que se garantice un proceso de segunda vuelta muy transparente y ha generado tranquilidad”, señaló.

El domingo pasado, Fuerza Popular contó con más de 90 mil personeros, según informó recientemente Luis Dyer, jefe de personeros de la agrupación.

La posición de Keiko Fujimori contrasta con lo ocurrido en la segunda vuelta del 2021, cuando denunció presuntas irregularidades sistemáticas y presentó múltiples recursos para cuestionar los resultados electorales.