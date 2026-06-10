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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró su pedido de prudencia de cara a los resultados finales de la segunda vuelta. Foto: Mario Zapata N. / GEC
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró su pedido de prudencia de cara a los resultados finales de la segunda vuelta. Foto: Mario Zapata N. / GEC
Por Martín Calderón

La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) reiteró la necesidad de construir puentes de diálogo debido a que, según señaló, la campaña electoral evidenció que el país se encuentra dividido. Esto mientras las autoridades electorales avanzan en el procesamiento de las últimas actas de la segunda vuelta presidencial.

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