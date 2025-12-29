El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró inscrita la fórmula presidencial del partido político Fuerza Popular (FP), liderada por Keiko Fujimori, tras superar el periodo de tachas sin que se presente ninguna. Es la primera plancha registrada, luego de también ser una de las primeras en solicitar su inscripción con miras a las Elecciones Generales 2026.

La fórmula está integrada por Keiko Sofía Fujimori Higuchi como candidata a la presidencia de la República; Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente; y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente.

El documento precisa que se notifica la resolución a la casilla electrónica de Edwin Lévano Gamarra, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular.

Además, se dispone la difusión de la presente en el Portal Electrónico Institucional del Jurado Nacional de Elecciones y en el panel del Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

Finalmente, la resolución será enviada a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales correspondiente para su conocimiento y fines pertinentes.

Cabe recordar que el pasado 27 de diciembre, el candidato presidencial de la organización política Perú Moderno, Carlos Jaico, presentó una tacha ante el Jurado Electoral Especial (JEE) contra la postulación de César Augusto Astudillo Salcedo, del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Senado por el partido Fuerza Popular.

Jaico Carranza solicitó declarar la improcedencia de la candidatura de Astudillo y la nulidad de oficio de la lista de candidatos al Senado, debido a que existen vicios en la designación de candidatos invitados que invalidarían la totalidad de la lista presentada ante el sistema electoral.