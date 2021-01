Conforme a los criterios de Saber más

La última semana, Keiko Fujimori visitó diferentes localidades de Junín como parte de su campaña a la Presidencia de la República. La lideresa de Fuerza Popular afirmó que mientras la COVID-19 avanza cada día más, “hay algunas voces que solo hablan de cambiar la Constitución” para dar “un gran salto al pasado al proponer un Estado empresario.

“Nuestra Constitución es la herramienta que permitió consolidar la paz y rescatar a millones de peruanos de la pobreza, es la Constitución que nos convirtió de un país inviable a un país con esperanza y desarrollo. No podemos cambiar la Constitución todo el tiempo, podemos reformar y mejorarla, pero de ninguna manera hacer una nueva para satisfacer los apetitos de la izquierda y de los populistas”, subrayó.

Precisamente, uno de los ejes de la Carta Magna que Fuerza Popular apunta a reformar es el de la relación del Ejecutivo y el Parlamento. En su plan de gobierno “Rescate 2021”, el partido naranja propone determinar “el ámbito específico” en el que puede ser invocada la causal de vacancia por incapacidad moral permanente.

“Para lo cual se deberá modificar el numeral 2) del artículo 113° de la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso, estableciendo en ambos instrumentos, límites y precisiones a la referida causal. Asimismo, deberá evaluarse la posibilidad de requerir un mayor consenso a efectos de activar este instrumento constitucional”, agrega.

Hay algunas voces que solo hablan de cambiar la Constitución del 93. Lo que quieren es dar un gran salto al pasado. Desde la selva central hoy quiero decirles que los voy a enfrentar. (VIDEO) pic.twitter.com/PbxzdM7AIU — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) January 23, 2021

El fujimorismo también plantea modificar el artículo 133 de la Constitución para “garantizar el uso adecuado de la cuestión de confianza como mecanismo de control político, limitando su uso a una situación o un proyecto de ley que incida directamente en la política general de gobierno, las políticas públicas o medidas que se consideren indispensables para su gestión”.

Incluso, Fuerza Popular indica que se debe especificar “de manera clara que no se podrá hacer cuestión de confianza sobre competencias que no corresponden” al Ejecutivo ni condicionar el sentido del voto de los congresistas.

(Foto: El Comercio)

El secretario general del fujimorismo, Luis Galarreta, explicó a El Comercio que durante el último quinquenio el Congreso y el Ejecutivo tuvieron a estas dos armas- en referencia a la vacancia por permanente incapacidad moral y a la cuestión de confianza- sobre la mesa. Agregó que la reforma apunta a restablecer “el equilibrio de poderes”.

Galarreta contó que durante las conversaciones que tuvo con el ex primer ministro Salvador Del Solar antes de la disolución del anterior Congreso, él también le expuso esta situación.

MIRA: Congreso declaró la vacancia del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente

“Lo que pasó entre [el expresidente Martín] Vizcarra y el anterior Parlamento es que estas armas se pusieron sobre la mesa de manera permanente, y así como te lo digo a ti se lo dije en su momento a Del Solar. La posición del partido y de Keiko es que, si estas reformas no se realizan, en cualquier momento las van a volver a sacar y eso no es bueno”, manifestó.

El también jefe de campaña de Fuerza Popular dijo que un gobierno no puede plantear cuestión de confianza para “quitarse una paja del hombro” y que el Congreso tampoco puede vacar a un mandatario “porque le cae mal”. “Usar estas herramientas requieren de mucha madurez política. Y por el lado del Ejecutivo, Dios quiera que no aparezca otro Vizcarra que solo quiera poner en jaque al Congreso”, agregó.

Galarreta consideró que esta reforma le permitirá tener “calma” a quien resulte el ganador de las elecciones. “Mira lo que pasó con el nuevo Congreso, las armas siempre las van a querer sacar si la tensión política escala”, añadió.

Al ser consultado por este Diario si esta reforma política del partido naranja tiene como objetivo impedir que se repita una nueva disolución del Congreso, el secretario general de Fuerza Popular respondió que no, que la meta es que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo “no tenga tensiones innecesarias o buscadas”.

El jefe de Plan de Gobierno de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, tuvo una opinión similar, en el sentido, de que la vacancia presidencial no puede ser “una espada de Damocles”. “La vacancia debe ser precisada, no puede ser una espada de Damocles sobre la cabeza del presidente, deber ser especificada”, mencionó.

(Foto: El Comercio)

Separar la vacancia de las investigaciones en curso

El congresista Diethell Columbus (Fuerza Popular), autor de la propuesta de reforma política del plan de gobierno “Rescate 2021”, afirmó que en la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral se deben mejorar los procedimientos. “¿A qué me refiero? La argumentación tiene que se acotada al tema, no debe mezclarse con delitos de corrupción, eso tiene un fuero aparte”, añadió.

Columbus también opinó que se podría elevar el número de adhesiones para aprobar la destitución de un mandatario, como lo sugirió la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma. Es decir, 104 votos. “Sería una mayoría súper calificada”.

El parlamentario consideró que no se puede vacar a un jefe de Estado “por un tema de corrupción”, porque ese proceso se definirá en el Poder Judicial. “Lo que se tiene que analizar es el ámbito moral, este es el tema que nosotros queremos poner a debate, mejorar los procedimientos y delimitar el concepto”, expresó.

Sin embargo, Fuerza Popular votó a favor de la destitución de Vizcarra Cornejo en noviembre último, a pesar de que la moción de vacancia sí hacía referencia a las denuncias de presuntos sobornos que el exmandatario habría recibido de empresas constructoras cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Al respecto, Columbus dijo que su bancada sí votó por temas relacionados a la moral.

“Si otros congresistas votaron, porque ellos creen que son el Poder Judicial, es un tema de ellos, nosotros sí votamos en cumplimiento de lo que dice la Constitución”, refirió.

Columbus aterrizó la propuesta de Fuerza Popular para regular la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. “Primero tenemos que excluir lo que no debe estar, con eso avanzamos mucho, no puede ser parte de la moción la invocación de delitos, solo pueden ser atribuibles cuando haya una sentencia y no solo en primera, sino en última instancia”.

Y sobre la definición de “incapacidad moral permanente”, el congresista dijo que este concepto debe ser definido por el nuevo Parlamento en un debate abierto.

El parlamentario reconoció que sus propuestas de reforma política obedecen a un aprendizaje de lo que ha sucedido en los últimos años.

“Uno tiene que aprender de lo que ha pasado. ¿Qué hemos visto en este quinquenio? Un uso y abuso de la cuestión de confianza y de la censura a ministros, esto lo hemos conversado con los dirigentes del plan de gobierno. Y esto no le hace bien al país, tenemos que restablecer el equilibrio, modificar la Constitución para parametrar mejor la cuestión de confianza”, sostuvo.

(Infografía: Jean Izquierdo Villalobos | El Comercio)

Fuerza Popular, en su plan de gobierno, también propone desarrollar una reforma constitucional para “esclarecer las consecuencias producto de la aprobación de una moción de censura a un ministro o a todo el gabinete en pleno”.

Columbus aclara que esta reforma no impedirá que, tras la caída de un Gabinete Ministerial, sus integrantes puedan retornar, salvo el primer ministro.

“Si se censura a un Gabinete completo, el jefe no puede retomar su puesto, pero la Constitución no señala que el reto de ministros tenga que irse. No le encuentro sentido prohibir al presidente convocar a profesionales destacados en un sector. Nuestra iniciativa no apunta eso”, remarcó.

El fujimorismo, además, plantea la renovación por mitades del Congreso. Sin embargo, Columbus precisó que antes se debe abrir nuevamente la discusión sobre el retorno a la bicameralidad. Agregó que Fuerza Popular está dispuesto a respaldar el regreso a las dos cámaras, aunque subrayó que se debe haya una fórmula de funcionamiento.

“Son medidas dispersas”

El politólogo de la PUCP Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, afirmó que Fuerza Popular no le da mucha importancia a la reforma política en su plan de gobierno. “Apenas coloca medidas dispersas y la presentación es muy general, y no sustenta cada una de las propuestas”, añadió.

En comunicación con El Comercio, Tuesta Soldevilla indicó que la mirada del fujimorismo sobre la reforma política es la de una bancada.

“Tratan de resolver el problema de la relación con el Ejecutivo, pero no del propio Congreso, se sienten de oposición parlamentaria. Y hablan de renovación parcial del Parlamento, cuando eso no existe en el sistema unicameral. No se han tomando en serio, por lo menos, esta parte de su plan de gobierno”, manifestó.

Tuesta consideró que una reforma no puede ser reactiva, en el sentido, de que querer realizarla por los constantes enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso.

“Se necesita un diagnóstico profundo, los partidos políticos en esta elección ni siquiera citan el informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, es como si no existiera, cómo hace un plan de gobierno partiendo de la nada”, cuestionó.

Más información

La bancada de Fuerza Popular rechazó, el 30 de setiembre de 2019, la decisión del entonces presidente Vizcarra de disolver el Congreso. Incluso, algunos de sus congresistas, como Karina Beteta, lo calificaron de “dictador”.

El fujimorismo también avaló la juramentación de la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, como presidenta en funciones. Y aprobaron la suspensión de Vizcarra Cornejo.

Keiko Fujimori Higuchi anunció, a través de un video en sus redes sociales, que el eje central de su propuesta de gobierno será la “mano dura” para frenar a la pandemia por el COVID-19 y la inseguridad ciudadana, entre otros.

No hay mejor ejemplo de gobierno eficiente que el de una madre que saca adelante a sus hijos con amor y con firmeza. Inspirada en ellas, presento mi propuesta de gobierno. #ManoDura

(VIDEO) pic.twitter.com/NyDwdRMYw9 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) January 25, 2021

“No hay mejor ejemplo de un gobierno eficiente que el de una madre que saca adelante a sus hijos con amor y con firmeza porque lo que más amamos es lo que más cuidamos, es por eso que, inspirada en ti, madre luchadora, resumo en dos palabras mi propuesta de gobierno: mano dura”, manifestó.