Keiko Fujimori lanza su cuarta candidatura presidencial: así cambió el voto fujimorista en las últimas tres elecciones
Amparada una vez más en la figura de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori confirmó el jueves 30 su cuarta postulación a la presidencia de la República. Lo hizo en Huanchaco, Trujillo, durante un acto partidario denominado “Gran Encuentro Fujimorista”, que reunió a militantes llegados desde distintas regiones del país.

