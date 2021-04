La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le pidió este miércoles a su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, aclarar si en caso gane la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021 el 6 de junio cerrará el Congreso de la República y desactivará el Tribunal Constitucional (TC).

Fujimori Higuchi cuestionó que una representante de Perú Libre haya indicado que Castillo disolverá el Legislativo luego de convocar una Asamblea Constituyente y ratificó su “absoluto respeto y compromiso de defender la democracia”.

“Ha sido muy preocupante las declaraciones de una de sus congresistas, que ha dicho que va a cerrar el Congreso cuando se convoque la Asamblea Constituyente. Yo quiero ratificar mi absoluto respeto y compromiso de defender la democracia, de respeto a los plazos, que un Gobierno de Fuerza Popular será de cinco años y nada más”, sostuvo en diálogo con la prensa desde El Agustino.

“Yo le pregunto, señor Castillo, por las declaraciones de su representante, ¿va a cerrar usted el Congreso? ¿Se ratifica en su postura de cerrar el Tribunal Constitucional? Creo que los peruanos tenemos que saber claramente cuáles son sus planes”, le preguntó.

Zaira Arias, candidata al congreso por el partido político Perú Libre, afirmó que el Parlamento se disolverá luego de que Pedro Castillo, si es que le gana a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, convoque a una Asamblea Constituyente.

“El maestro plantea que en un plazo no mayor a seis meses va a llamar a la Asamblea Constituyente, esto automáticamente va a disolver el Congreso. En sentido que solo va a quedar la Mesa (Comisión) Permanente actuando en el Legislativo de la mano con el Ejecutivo y se dará paso a los asambleístas que van a redactar la nueva Constitución”, declaró en entrevista con RPP.

Keiko Fujimori: Le pregunto señor Castillo, ¿va a cerrar usted el Congreso? ¿Se ratifica en su postura de cerrar el TC?





Saluda decisión del Poder Judicial

En otro momento, la lideresa de Fuerza Popular saludó la decisión del Poder Judicial que autorizó su solicitud para viajar al interior del país en el marco de la campaña electoral por la segunda vuelta.

Consideró que “la cancha va a estar pareja” y reveló que su primer viaje será hacia la “selva central” la madrugada de este jueves 22 de abril.

“Agradezco la decisión del Poder Judicial que finalmente me va a permitir recorrer las diferentes regiones de nuestro país, empezaremos el día de mañana nuestros viajes. Siento que, finalmente, la cancha va a estar pareja así que, a partir de mañana, empezamos realmente la segunda vuelta”, señaló

“Cumpliré, como además, dice la resolución, de informar cada vez que regrese de provincia como lo hemos venido haciendo en primera vuelta. Vamos a ir a selva central, mañana a las 4 a.m. estamos partiendo”, detalló.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular cuestionó que “algunos representantes del señor Evo Morales” le hayan “sugerido candidatear por otro país” y le pidió al expresidente boliviano ser lo “suficientemente valiente” para responderle “directamente”.

En esa línea, dijo que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo “parece ser un representante de Evo Morales” y aseveró que los peruanos “no vamos a aceptar este tipo de injerencias de ningún otro mandatario”.

“Tengo también que rechazar algunos comentarios de algunos representantes del señor Evo Morales que el día de hoy han sugerido que me vaya a candidatear por otro país, soy peruana y no voy a aceptar ese tipo de declaraciones que vienen además del extranjero”, manifestó.

“Me queda claro que el señor Castillo parece ser un representante del señor Evo Morales y le pediría que sea lo suficientemente valiente para que él me conteste directamente. Sabemos lo que significa el comunismo, de lo que ha causado en Venezuela y en Bolivia [...] Los peruanos, no vamos a aceptar este tipo de injerencias de ningún otro mandatario que sienten que con la victoria del señor Castillo son parte de su triunfo”, remarcó.

