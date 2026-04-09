En el podcast “Siempre a las 8″ con Milagros Leiva, en El Comercio, la lideresa de Fuerza Popular y candidata a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori, respondió a sus críticos. “Me usan como excusa para tratar de tapar sus incapacidades”, exclamó.

“Me vienen insultando desde hace 25 años, han tratado de ponerme como excusa, pero quienes han gobernado son las personas que hoy están en prisión, son ellos quienes tenían la responsabilidad de transformar los presupuestos del Estado en beneficio de la población, haciendo la salvedad del segundo gobierno del presidente (Alan) García”, indicó.

“La gente ha abierto los ojos, de ver que me usan como excusa para tratar de tapar sus incapacidades y hoy que vemos que la población nos está respaldando, lo agradezco infinitamente”, dijo.

De otro lado, pidió a los electores que se informen bien sobre el plan de gobierno de Fuerza Popular para que puedan enterarse que son la mejor opción en el próximo Gobierno.

“Yo les pido a los que no han tomado una decisión de que no voten con el hígado, que voten con la cabeza y el corazón, informándose sobre los planes e ideas y cual es el país que queremos en el futuro”, señaló.

Pacto de San José

En otro momento, Keiko Fujimori indicó no estar de acuerdo con la propuesta de la pena de muerte, aunque sí con la opción de que el Perú se retire del Pacto de San José, ya que existen medidas que se necesitan adoptar contra la delincuencia, que así lo exigen.

Una de ellas por ejemplo es la propuesta de jueces sin rostro.

“Para derrotar al terrorismo no se necesitó aplicar la pena de muerte, y creo que ahora tampoco (es necesario). Lo que sí creo que es que vamos a tener que salir del Pacto de San José, porque creo que hay que implementar los jueces sin rostro”, aseveró Fujimori.

Advirtió que el temor frente a la inseguridad no solo se percibe en las calles, entre transportistas y comerciantes, sino también dentro del sistema de justicia. En esa línea, sostuvo que la sensación de impunidad estaría vinculada al miedo que, según indicó, tendrían algunos jueces al momento de impartir justicia.

En ese contexto, sostuvo que dicha medida podría ser aplicada de manera temporal, a lo que se podrían sumar otras medidas en el tema penitenciario, como imponer que los presos trabajen para garantizar su alimentación en los centros de reclusión.