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Keiko Fujimori pidió a los electores indecisos, no votar "con el hígado" e informarse bien de su plan de gobierno.
Keiko Fujimori pidió a los electores indecisos, no votar "con el hígado" e informarse bien de su plan de gobierno.
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8″ con Milagros Leiva, en El Comercio, la lideresa de Fuerza Popular y candidata a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori, respondió a sus críticos. “Me usan como excusa para tratar de tapar sus incapacidades”, exclamó.

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