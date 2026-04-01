La candidata presidencial Keiko Fujimori negó haber planteado un pacto político a Rafael López Aliaga, luego de que en el último debate electoral, le dijera al líder de Renovación Popular que los peruanos quieren que los dos se encuentren en segunda vuelta y que el verdadero enemigo es la izquierda peruana.

En entrevista con RPP, aseguró que su intervención tuvo como objetivo centrar la discusión en propuestas y no en ataques personales.

“Yo le llamé la atención (a López Aliaga) porque ingenuamente votó a favor de la censura y vacancia de José Jerí y ahí le dije: usted está siendo utilizado por la izquierda. En este debate lo que yo quería evidenciar era eso, que el enemigo del país es la izquierda y en vez de usar mi tiempo para atacarlo porque podía ser, para responderle algunos insultos, preferí que no, preferí usar mi tiempo en las propuestas”, sostuvo.

En esa línea, Fujimori reconoció diferencias con el líder de Renovación Popular, aunque señaló también que son las dos fuerzas más importantes según las encuestas.

“Tengo muchas diferencias con Rafael López Aliaga, pero si el pueblo peruano, como lo muestran las encuestas, que somos los favoritos, creo que sería importante para el país”, indicó.

Asimismo, explicó que su intención durante el debate fue destacar los principales problemas que, a su juicio, enfrenta el Perú. “Lo que yo he querido señalar es que si somos las propuestas que están en los primeros lugares, entonces creo que hay otros problemas que tenemos que enfrentar, para mí el enemigo es la corrupción, la delincuencia, la anemia y la izquierda”, afirmó.

Algunas propuestas

En materia de propuestas, la lideresa de Fuerza Popular planteó un incremento significativo del presupuesto en educación. “Pensamos aumentar el presupuesto en educación a un 7%, tenemos planificado de los 3 mil colegios que se hicieron en el gobierno de mi padre, los vamos a remodelar y construir 2 mil colegios más. La infraestructura, lamentablemente está muy venida a menos, hay muchos colegios que no tienen agua y desagüe”, detalló.

Respecto al financiamiento de estas medidas, aseguró que el problema del país no es la falta de recursos, sino de gestión. “Nuestro país tiene recursos, lo que no tiene es capacidad de gestión, hay muchos sectores que incluso devuelven su dinero porque no son utilizados”, señaló.

Finalmente, Fujimori indicó que su plan económico contempla elevar el crecimiento del país para ampliar el presupuesto público. “Lo que planteamos es que de ese 3.5% de crecimiento, en los primeros dos años lo elevaremos a un 5% y luego un 6% en el último tramo, esto significa que nuestro presupuesto se ampliará, y si tenemos que endeudarnos para poder financiar esto, pues se hará”, concluyó.