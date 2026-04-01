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"Yo le llamé la atención (a López Aliaga) porque ingenuamente votó a favor de la censura y vacancia de José Jerí y ahí le dije: usted está siendo utilizado por la izquierda", afirmó Keiko Fujimori.
"Yo le llamé la atención (a López Aliaga) porque ingenuamente votó a favor de la censura y vacancia de José Jerí y ahí le dije: usted está siendo utilizado por la izquierda", afirmó Keiko Fujimori.
Por Redacción EC

La candidata presidencial Keiko Fujimori negó haber planteado un pacto político a Rafael López Aliaga, luego de que en el último debate electoral, le dijera al líder de Renovación Popular que los peruanos quieren que los dos se encuentren en segunda vuelta y que el verdadero enemigo es la izquierda peruana.

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