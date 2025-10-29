Sebastian Ortiz Martínez
Keiko Fujimori perfila una cuarta postulación a la Presidencia: ¿Irá al Senado? ¿Cómo llega a esta elección? ¿Y cuál es su real objetivo?
En junio último, Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de “ceder” la postulación presidencial a otro líder dentro de Fuerza Popular. No obstante, este jueves en Huanchaco (Trujillo), La Libertad, lanzará su cuarta postulación, según anunció el congresista naranja Ernesto Bustamante. En las tres anteriores elecciones, la excongresista pasó a segunda vuelta, pero no logró ganar el balotaje [ver recuadro].

