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Keiko Fujimori visitó a los comerciantes de La Parada. (Foto: Fuerza Popular)
Keiko Fujimori visitó a los comerciantes de La Parada. (Foto: Fuerza Popular)
Por Redacción EC

La candidata a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori, pidió a los comerciantes de La Parada del distrito limeño de La Victoria, que sean personeros de Fuerza Popular para la segunda vuelta electoral, con el objetivo de “cuidar los votos” que la lleven a ser elegida como mandataria.

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