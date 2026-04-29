La candidata a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori, pidió a los comerciantes de La Parada del distrito limeño de La Victoria, que sean personeros de Fuerza Popular para la segunda vuelta electoral, con el objetivo de “cuidar los votos” que la lleven a ser elegida como mandataria.

“Después de lo que ha pasado en la capital, quisiera que todos ustedes formen parte del batallón de personeros para cuidar los votos”, dijo en referencia a las diferentes denuncias que se produjeron durante la primera vuelta.

“No le tengo miedo a los retos porque sé que cuento con el apoyo de ustedes. Les pido que me ayuden a transmitir las propuestas y que, además, con esos celulares que son tan poderosos que hablen en las redes sociales, que hablen del equipo técnico que tenemos”, agregó.

Tras recoger el pedido de los comerciantes, Fujimori Higuchi mencionó que impulsará la modernización de La Parada y buscará la reubicación de los comerciantes.

“Trabajaremos firmes para que ustedes sean propietarios de su propio negocio y a un precio justo. Les doy mi compromiso, Dios mediante y con el apoyo de todos, que cuando seamos gobierno haremos la modernización”, precisó.