Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, insistió en su pedido para que se esperen los resultados oficiales de la segunda vuelta con tranquilidad y prudencia, y recordó que hay derecho a la movilización pero respetando las leyes.

Ante la prensa desde las inmediaciones de su vivienda en San Borja, la candidata dijo que hay derecho a participar en manifestaciones pero respetando las normas, las leyes y sin caer en desinformación.

“En nuestro país los ciudadanos tienen derecho a marchar, a expresar sus opiniones distintas. Todo está garantizado, pero esto tiene que ser dentro del marco de la ley, la Constitución y del respeto a los demás ciudadanos. Lo que sí debemos evitar es la malinformación, estas opiniones que no tienen sustento y que generarían más caos en nuestro país. Todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse, tienen derecho a marchar pero en absoluto respeto a las normas y la ley”, aseveró.

La candidata fujimorista indicó que, frente las siete impugnaciones que ha presentado Fuerza Popular, Juntos por el Perú ha solicitado cientos de impugnaciones con un solo documento. Por esto, resaltó que cada impugnación debería llevar su propio sustento y su propia tasa pagada ante el Banco de la Nación.

“Tienen todo el derecho de hacerlo, pero esperemos que cumplan (...) Serán los abogados quienes tendrán en los Jurados Electorales Especiales que dilucidar cada mesa, cada acta. Yo voy a esperar con prudencia y con mucha paciencia”, reiteró.

Finalmente, estimó que por estas situaciones, el conteo de votos seguirá por lo menos una semana mientras se resuelven impugnaciones y otros recursos.

“Yo creo que el sistema es bastante transparente, el mantener las cédulas genera mucha credibilidad para hacer estos reconteos. Lo que sí tenemos que tener todos es esta prudencia para esperar los resultados y yo calculo que, por lo menos, estamos hablando de una semana”, comento desde afuera de su vivienda en San Borja.