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Keiko Fujimori declara ante la prensa fuera de su vivienda en San Borja. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Keiko Fujimori declara ante la prensa fuera de su vivienda en San Borja. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, insistió en su pedido para que se esperen los resultados oficiales de la segunda vuelta con tranquilidad y prudencia, y recordó que hay derecho a la movilización pero respetando las leyes.

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