Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keiko Fujimori se pronunció sobre el caso judicial de su contendor de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por los aportes de campaña de los años 2018 y 2020. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori se pronunció sobre el caso judicial de su contendor de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por los aportes de campaña de los años 2018 y 2020. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, pidió que el caso judicial contra su contendor de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por los aportes de campaña de los años 2018 y 2020 “sea transparente y con respeto al debido proceso”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.