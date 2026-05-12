La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, pidió que el caso judicial contra su contendor de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por los aportes de campaña de los años 2018 y 2020 “sea transparente y con respeto al debido proceso”.

Durante un recorrido proselitista en la región Tumbes, la lideresa del fujimorismo dijo que le preocupa que el Ministerio Público “se convierta en un actor político” y que la ciudadanía solo exige que los procesos judiciales sean “transparentes”.

“Lo que siempre nos ha preocupado es que el Ministerio Público se convierta en un actor político. Creo que, frente a esta situación, lo que los ciudadanos exigimos es que un proceso judicial sea transparente y con respeto absoluto al debido proceso, porque quien pone en riesgo su prestigio es el propio Ministerio Público”, expresó.

“Por eso hago esta invocación para que sea un proceso transparente y de debido proceso”, agregó la candidata presidencial de FP.

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Cabe recordar que el Ministerio Público solicitó 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad contra Sánchez Palomino por presuntamente haber declarado información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sobre los aportes de campaña de los años 2018 y 2020.

Sobre la sanción a Fuerza Popular con una multa equivalente a 36 UIT y la pérdida del 50% del financiamiento público directo, Fujimori Higuchi señaló que el viaje que realizó a California, Estados Unidos, fue “académico”.

“Los viajes que se han hecho, en nuestro caso, el señor Pacheco del Águila y quien habla a la ciudad de San Francisco, fue un viaje académico. El viaje de Miki Torres fue un viaje político”, manifestó.

Consultada sobre el próximo paso que dará su partido en este caso, Keiko Fujimori remarcó: “Vamos a apelar y estamos absolutamente convencidos de que ganaremos”.

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Como se recuerda, la ONPE sancionó a Fuerza Popular con una multa tras determinar que el partido utilizó recursos públicos para fines distintos a los permitidos por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

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