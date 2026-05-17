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Miguel Torres es candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Miguel Torres es candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

Miguel Ángel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, aseguró que la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, pidió disculpas al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por los desencuentros pasados durante su interrumpido gobierno (2016-2018).

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