Miguel Ángel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, aseguró que la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, pidió disculpas al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por los desencuentros pasados durante su interrumpido gobierno (2016-2018).

En entrevista con “Panorama”, señaló que Fujimori Higuchi también le agradeció a PPK el indulto humanitario otorgado a su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), en diciembre del 2017.

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Torres atribuyó las censuras, interpelaciones y mociones de vacancia presidencial impulsados o respaldados por la bancada de Fuerza Popular durante el gobierno de PPK al hecho de haberse dejado llevar “por quienes apuestan por el odio, por el caos”.

“Sí (le pidió disculpas). No solamente eso, sino que le agradece el indulto que le dio a don Alberto. Creo que fue un momento muy emotivo cuando ella le agradece a PPK por haber dado inicio a lo que fue toda una gesta para poder lograr la libertad, finalmente, de don Alberto”, expresó.

“Sí, también lamentó evidentemente que esta falta de comunicación y el habernos dejado llevar por quienes apuestan por el odio, por el caos, a esta confrontación, a esa discusión constante que había”, agregó.

Como se recuerda, Kuczynski Godard informó en sus redes sociales que la candidata presidencial de Fuerza Popular lo visitó en su vivienda el pasado sábado 16 de mayo.

“En momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo, quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo. Conversamos del pasado, pero sobre todo del presente y del futuro. El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación. Esto no implica desconocer las diferencias que tuvimos en el pasado, sino sanar y avanzar a pesar de ellas”, indicó el exmandatario.

“El bienestar del Perú hoy está en juego y debe estar sobre cualquier persona. Sobre cualquier disputa. Y sobre cualquier interés partidario”, añadió.

Ante la publicación, Keiko Fujimori calificó el encuentro como “muy emotivo”. “Ambos hemos pasado por situaciones personales que nos han cambiado profundamente en los últimos años. Coincidimos en que nuestro país necesita dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro”, indicó.

“Debemos priorizar la reconciliación, el diálogo y la unidad de todos los peruanos para combatir la inestabilidad y el caos”, manifestó la candidata presidencial.