A la espera de los resultados oficiales que confirmen su victoria en la segunda vuelta, la candidata presidencial Keiko Fujimori aseguró este jueves 25 que su gobierno no estará integrado únicamente por militantes de Fuerza Popular.

Fujimori prometió convocar a profesionales de distintas procedencias políticas. “Vamos a tener un gran equipo, que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta”, afirmó ante un grupo de vecinos del distrito de Villa María del Triunfo, a donde acudió para visitar un comedor popular.

La lideresa fujimorista añadió que su gestión como mandataria apuntará a “hacer que el Estado vuelva a funcionar”, recuperar la seguridad ciudadana y mejorar la atención en los colegios públicos con programas de alimentación y entrega de uniformes escolares.

El conteo oficial de votos muestra que obtendrá una victoria estrecha frente al candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por Perú).

“Vamos a gobernar con fuerza, estando con ustedes, caminando, recorriendo nuestro país, pero sobre todo cumpliendo con nuestra palabra”, añadió Fujimori.

La candidata presidencial había adelantado el miércoles que su primer Gabinete Ministerial tendría una “convocatoria amplia, abierta, plural, pero sobre todo con experiencia”. Acompañada por el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, y el jefe de su comando de personeros, Luis Dyer, sostuvo que ese equipo garantizaría la ejecución de sus principales promesas electorales, entre ellas enfrentar la inseguridad ciudadana y reactivar la economía.

No obstante, la conformación del Gabinete Ministerial aún es una incógnita debido, entre otros factores, a que Fuerza Popular no realizó alianzas en la segunda vuelta y tiene un historial de confrontación con diversos actores políticos.

En las últimas semanas, Fujimori ha llamado al diálogo y a tender puentes, aunque en el 2016, cuando obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, protagonizó una permanente confrontación con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y posteriormente con Martín Vizcarra. Luego, en el 2021, buscó la nulidad de aproximadamente 200 mil votos y tardó en reconocer los resultados que dieron como ganador a Pedro Castillo.

Durante su visita a Villa María del Triunfo, la lideresa de Fuerza Popular también agradeció el trabajo de los personeros de Fuerza Popular durante la segunda vuelta del pasado domingo 7 de junio. “Muchos de ustedes nos ayudaron en esta cruzada cívica para defender la democracia. Gracias a ustedes hemos mostrado más de 82 mil actas a nivel nacional. Lo que ustedes hicieron es hacer respetar la voluntad popular”, dijo.

Para Fuerza Popular, la fiscalización del proceso electoral fue un tema clave. El partido movilizó una red de personeros a nivel nacional, liderada por Luis Dyer.

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Hasta el cierre de esta edición, Roberto Sánchez no había desarrollado actividades públicas. Días atrás adelantó que no reconocerá los resultados si los organismos electorales no detienen el conteo de los votos del exterior, al alegar la existencia de presuntas irregularidades.