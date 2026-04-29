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Keiko Fujimori visitó a los comerciantes de La Parada. (Foto: Fuerza Popular)
Keiko Fujimori visitó a los comerciantes de La Parada. (Foto: Fuerza Popular)
Por Redacción EC

En un acto proselitista en el mercado de La Parada del distrito de La Victoria, la candidata a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori prometió recuperar el orden y la seguridad en el país.

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