En un acto proselitista en el mercado de La Parada del distrito de La Victoria, la candidata a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori prometió recuperar el orden y la seguridad en el país.

“Tengo confianza que nuestro país va a salir adelante, porque tenemos recursos, tenemos que recuperar el orden, la seguridad, porque hoy vivimos con miedo. Pero tenemos el equipo, un gran equipo que me acompaña, algunos de ellos que trabajaron con mi padre y otros más jóvenes que se han ido sumando”, dijo.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular prometió impulsar la modernización de La Parada y reubicar a los ambulantes que se encuentran en los exteriores.

“Trabajaremos firmes para que ustedes sean propietarios de su propio negocio y a un precio justo. Les doy mi compromiso, Dios mediante y con el apoyo de todos, que cuando seamos gobierno haremos la modernización”, precisó.

“Recojo también el pedido y abrazo de muchos amigos que han estado vendiendo afuera, me pedían que los ambulantes sean reubicados, y me llevo ese pedido para lograr un espacio digno también para ustedes”, agregó.

Personeros de Fuerza Popular

De otro lado, Fujimori Higuchi pidió a los comerciantes que sean personeros de Fuerza Popular para la segunda vuelta electoral, con el objetivo de “cuidar los votos” que la lleven a ser elegida como mandataria.

“Después de lo que ha pasado en la capital, quisiera que todos ustedes formen parte del batallón de personeros para cuidar los votos”, dijo en referencia a las diferentes denuncias que se produjeron durante la primera vuelta.

“No le tengo miedo a los retos porque sé que cuento con el apoyo de ustedes. Les pido que me ayuden a transmitir las propuestas y que, además, con esos celulares que son tan poderosos que hablen en las redes sociales, que hablen del equipo técnico que tenemos”, agregó.

Reuniones internas

Por su parte, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no realizó actividades públicas este miércoles.

Una fuente de El Comercio señaló que sostuvo reuniones internas con miembros de su partido.

En tanto, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) convocó a una marcha pacífica para el 6 de mayo. Lo hizo mediante una publicación en la red social Facebook, en la que mantiene las acusaciones de un presunto fraude electoral.