La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) señaló este martes que, de ganar las elecciones generales, su gobierno priorizará la lucha contra la extorsión, debido a que en el 2025 este delito registró 26 mil denuncias y afectó directamente a comerciantes, transportistas y trabajadores vinculados al sector industrial.

La declaración la hizo durante su exposición en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, realizado en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en San Isidro.

La lideresa de Fuerza Popular indicó que enfrentará la extorsión con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

“Vamos a enfrentar la extorsión con una estrategia clara: comandos policiales y militares en zonas industriales, así como rastrillajes conjuntos en las zonas más peligrosas”, afirmó.

Asimismo, señaló que las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) controlarán los penales, y que se retomará el control de las fronteras del país con el propósito de reducir la delincuencia.

“Tendremos unidades especializadas de inteligencia para proteger a la Mype y a la industria”, agregó.

También enfatizó que el mensaje de su partido es claro: “El Estado va a proteger al que trabaja y perseguir al que delinque”.

La aspirante a la Presidencia destacó que este eje forma parte de los cinco pilares que implementaría en un eventual gobierno, entre los que se incluyen: Seguridad para trabajar, shock de regularización, formalización inteligente, mercado para la mype e innovación industrial.

Por otro lado, afirmó que modernizará la infraestructura educativa y recuperará tres aspectos que —según dijo— han sido descuidados: el inglés, el deporte y la educación cívica, con el fin de formar ciudadanos.

En materia de salud, explicó que el sistema “necesita orden” y que, para ello, implementará historias clínicas electrónicas, telemedicina universal, modernización de centros de salud y atención primaria, así como atención domiciliaria para adultos mayores.

“El objetivo es simple: terminar con las colas eternas y llevar la atención a donde esté el paciente”, añadió.

En tanto, reiteró que su plan de seguridad contempla el patrullaje conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el control de las cárceles, la construcción de nuevos penales y el fortalecimiento de la inteligencia policial.

“De cada 10 mil denuncias, solo cinco tienen sentencia, y eso tiene que cambiar”, sostuvo.

Finalmente, anunció que lanzará el programa “Jóvenes con Futuro”, que incluirá formación técnica, empleo juvenil, servicio voluntario técnico-militar y fomento del emprendimiento joven.