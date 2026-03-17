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Resumen

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Por Erik Rivera

La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) señaló este martes que, de ganar las elecciones generales, su gobierno priorizará la lucha contra la extorsión, debido a que en el 2025 este delito registró 26 mil denuncias y afectó directamente a comerciantes, transportistas y trabajadores vinculados al sector industrial.

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