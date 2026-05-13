La candidata presidencial Keiko Fujimori propuso la realización de tres debates de cara a la segunda vuelta electoral, con participación no solo de los postulantes presidenciales, sino también de vicepresidentes y equipos técnicos.

“En lo personal creo que deberían ser tres debates. Uno de los candidatos presidenciales, un segundo de los vicepresidentes y un tercero de los equipos técnicos. Yo creo que con tres debates y con la participación de todos estos grupos, la población podrá sacar sus mejores conclusiones”, afirmó desde Piura.

En otro momento, Fujimori se refirió a los acercamientos políticos que realiza su entorno y señaló que Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta vienen dialogando con diversas figuras políticas.

“El señor Micky Torres y el señor Lucho Galarreta están conversando con diferentes políticos. No están conversando necesariamente con dirigentes de partidos”, explicó y remarcó que la principal alianza de Fuerza Popular será con la ciudadanía.

Consensos políticos

“Tenemos muy claro que nuestra alianza será con la población, pero de cara a los próximos cinco años, el próximo Congreso, ninguno de los partidos, tampoco Fuerza Popular, va a tener una mayoría”, indicó.

“Estaremos obligados a conversar, a debatir, a lograr consensos, a discrepar, por supuesto, cada uno defendiendo sus ideas”, añadió.

Finalmente, Fujimori también fue consultada sobre las especulaciones en torno a un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. Al respecto, cuestionó la credibilidad del presidente del Congreso, José María Balcázar, y señaló que esperará las explicaciones del Ejecutivo.

“El presidente Balcázar lamentablemente tiene poca credibilidad, por lo tanto yo voy a esperar el día lunes, que entiendo que se va a presentar el ministro de Justicia y me imagino que el primer ministro”, declaró.

Asimismo, recordó que días atrás el Gobierno aseguró que un posible indulto a Castillo “no estaba en agenda”.

“Esperaremos de parte de ellos las declaraciones correspondientes que me imagino serán bastante claras, como lo dijeron hace algunas semanas atrás”, concluyó.