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Keiko Fujimori planteó debate de candidatos a presidente, vicepresidente y equipos técnicos. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
Keiko Fujimori planteó debate de candidatos a presidente, vicepresidente y equipos técnicos. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata presidencial Keiko Fujimori propuso la realización de tres debates de cara a la segunda vuelta electoral, con participación no solo de los postulantes presidenciales, sino también de vicepresidentes y equipos técnicos.

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