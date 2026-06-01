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Keiko Fujimori brindó una entrevista luego del debate presidencial. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori brindó una entrevista luego del debate presidencial. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Luego del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que protagonizó con Roberto Sánchez, la candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, propuso que una “comisión de alto nivel” evalúe las leyes “procrimen” aprobadas por el Congreso con el respaldo de su bancada.

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