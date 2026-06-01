Luego del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que protagonizó con Roberto Sánchez, la candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, propuso que una “comisión de alto nivel” evalúe las leyes “procrimen” aprobadas por el Congreso con el respaldo de su bancada.

En entrevista con el programa “Enfrentados” de América TV, la lideresa del fujimorismo fue consultada sobre la “complicidad” de su bancada en la aprobación de dichas normas, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Fujimori Higuchi explicó que propondrá la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y especialistas de la sociedad civil para que realicen una revisión técnica de dichas leyes.

“Los partidos políticos siempre tenemos que estar en constante evaluación y nosotros lo que vamos a plantear es que se cree una comisión de alto nivel, justamente para evaluar estas leyes. Una comisión que esté fuera del tinte político”, expresó.

“Se convocará a las instituciones más importantes, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría y a los especialistas de la sociedad civil, para que ellos puedan analizar la conveniencia o no de estas leyes”, agregó.

Como se recuerda, en octubre del 2024 el Congreso aprobó la Ley N°32138, que hizo nuevos cambios a la Ley contra el crimen organizado y que establece que solo los ilícitos con penas iguales o mayores a cinco años podrán ser enmarcados en dicha figura.

La norma, que fue promulgada sin observaciones por el Gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025) precisa que entre los 50 delitos que quedan al margen, ocho son por corrupción de funcionarios, además de proxenetismo.

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