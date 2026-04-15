La candidata presidencial de Keiko Fujimori sostuvo que los líderes políticos tienen el deber de anteponer el orden institucional a cualquier interés personal y canalizar sus reclamos por las vías legales, advirtiendo que recurrir a otros caminos “conduce al caos”.

En clara alusión a Rafael López Aliaga, quien ayer llamó a la insurgencia popular por un presunto fraude de la ONPE, Keiko Fujimori que no se contribuya al desorden llamando a la insurgencia.

“En una democracia y estado de derecho quienes lideran partidos políticos tienen el deber de -por encima de cualquier interés personal- hacer prevalecer el orden y canalizar sus reclamos a través de los procedimientos y reglas establecidas, cualquier otra vía conduce al caos y eso no lo podemos aceptar”, dijo en conferencia de prensa la tarde de este miércoles.

“Como políticos nuestra responsabilidad es liderar con fuerza y energía, pero también mantener la calma y estabilidad”, agregó.

Asimismo, indicó que Fuerza Popular apoyará las investigaciones en curso sobre el proceso cuestionado.

“Respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la Oficina Nacional de Procesos Electorales se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular”, dijo.

En esa línea, advirtió que el resultado de los comicios aún no está definido. “Por lo que se observa, el resultado será muy ajustado, será voto a voto y aún no está definido”, agregó.

Keiko reiteró que no responderá a “los insultos” de Rafael López Aliaga, aunque reconoció que durante el proceso electoral se han presentado irregularidades, recordando que su partido solicitó medidas como la ampliación del horario de votación y la realización de una jornada complementaria.

Personeros a disposición

Fujimori Higuchi anunció un gesto político hacia sus contendores: “Ponemos a disposición del partido Renovación el comando de personeros de Fuerza Popular para que comparta toda la información a efectos de contribuir a esclarecer los hechos y asegurarnos que la verdad prevalezca”.

También remarcó que la confianza en el sistema electoral debe basarse en evidencia. “La democracia se fortalece con hechos y con datos, no con relatos”, indicó.

Finalmente, dirigió un mensaje a la ciudadanía en medio de la tensión política.

“En medio de estas disputas, quienes terminan perdiendo son ustedes. Por eso nuestro objetivo es claro: no agravar la incertidumbre ni el desorden”, concluyó.