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Fujimori señaló que Fuerza Popular apoyará todas las investigaciones en curso sobre el proceso electoral. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
Fujimori señaló que Fuerza Popular apoyará todas las investigaciones en curso sobre el proceso electoral. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Keiko Fujimori sostuvo que los líderes políticos tienen el deber de anteponer el orden institucional a cualquier interés personal y canalizar sus reclamos por las vías legales, advirtiendo que recurrir a otros caminos “conduce al caos”.

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