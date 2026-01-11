Elecciones 2026: Solo un 12% asegura que ya definió a su candidato presidencial, según encuesta de Datum

Aunque la elección está cada vez más cerca y la oferta política prácticamente definida, apenas un 12% de la población asegura haber decidido ya al candidato presidencial que apoyará en las urnas este 12 de abril; mientras que un 35% afirma que aún está evaluando su voto y otro 50% admite que aún no lo ha pensado, según la más reciente encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

Este bajo nivel de definición se ratifica también en el proceso de decisión, pues un 70% afirma que aún no ha empezado a pensar por quién votar en la próxima contienda, en tanto solo un 26% señala que sí. Esta última cifra representa un incremento de diez puntos respecto a agosto pasado (16%); sin embargo, a tres meses de la elección, las cifras reafirman que la población aún permanece al margen de las elecciones que están en curso.

De hecho, según el estudio realizado a escala nacional, un 60% reconoce estar poco o nada informado sobre las elecciones de abril (42% y 18%, respectivamente), mientras que quienes señalan estar medianamente o muy informados no llegar a superar el 40%. Y un 77% admite que aún no ha buscado información sobre algún candidato de esta campaña.

Más allá del proceso electoral, los datos muestran que los peruanos sí tienen claridad sobre el perfil de presidente que desean. Y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se impone ampliamente con un 51%, seguido —con importante distancia— por Donald Trump (Estados Unidos) y Javier Milei (Argentina).

Sin embargo, esa preferencia no parece reflejarse en la actual oferta política, pues en la intención de voto un 24.5% afirma que votaría por ninguno, en blanco o viciado, mientras que un 18% dice no saber por quién votará. En suma, el 43% del electorado.

Y si bien se observa un ligero incremento en las preferencias, no se registran variaciones significativas respecto a diciembre. Lo que sí, el único candidato que presenta un descenso es Mario Vizcarra (Perú Primero), tras la polémica generada por su condena por corrupción, algo que podría dejarlo fuera de la contienda.

A nivel del Legislativo, la encuesta también refleja que solo Renovación Popular, Fuerza Popular y Somos Perú superan actualmente el 5% de intención de voto para el Senado, mientras que casi el 60% del electorado se divide entre la indefinición y el rechazo.

Sobre este punto, un dato también relevante también es que un 57% de la ciudadanía sostiene que este 12 de abril marcará diferentes agrupaciones políticas tanto para presidente, senadores y diputados, mientras que un 26% que marcará por la misma agrupación política.

Además… Ganar visibilidad, por Urpi Torrado* La campaña electoral empieza a calentar, aunque todavía estamos lejos de un escenario de definiciones claras. Los niveles de intención de voto continúan siendo bajos y el electorado mantiene una alta dispersión en sus preferencias. Sin embargo, comienzan a aparecer señales de cambio en el comportamiento ciudadano que vale la pena observar con atención, porque suelen anticipar movimientos más relevantes conforme se acerca la elección. El primer cambio tiene que ver con el interés por informarse. Cada vez más personas declaran que están buscando información sobre los candidatos. Es cierto que, mes a mes, el incremento parece pequeño, pero la tendencia acumulada es positiva y sostenida. En términos electorales, este es un indicador importante, pues el paso de la indiferencia a la curiosidad marca el inicio real de la campaña para el votante. El segundo cambio relevante es la reducción del grupo de indecisos. En la última medición, el porcentaje de personas que respondían que no sabían por quién votar o que pensaban votar en blanco o nulo cae en siete puntos. Estos votos, sin embargo, no se han concentrado en un solo candidato, sino que se han distribuido entre quienes ocupan las primeras posiciones del ránking. De hecho, 11 de los 12 candidatos mejor ubicados registran incrementos en su intención de voto. El único que muestra una ligera caída es Mario Vizcarra, probablemente como efecto de la controversia generada tras conocerse la condena por corrupción que había declarado. Aun así, es importante subrayar que las diferencias entre candidatos siguen siendo pequeñas y que, con un margen de error de ±2,8 puntos, existen múltiples empates estadísticos que impiden sacar conclusiones definitivas sobre quiénes se estarían beneficiando más de este movimiento y las posiciones que ocupan los candidatos. Por ello, estos resultados deben leerse con cautela. En esta etapa temprana, el principal desafío para los candidatos no es crecer en intención de voto, sino ganar visibilidad. De los 36 evaluados, solo seis son conocidos por más de la mitad de los peruanos. El camino electoral sigue siendo el mismo: primero ser conocidos, luego ser valorados y recién entonces convertirse en una opción real de voto.

*Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional

Puntos de vista

A juicio del analista político Enrique Castillo, el bajo porcentaje de ciudadanos que ha definido su voto resulta preocupante, ya que ni siquiera alcanza el nivel de militancia que dicen tener los partidos políticos.

Castillo explicó que, ante la incapacidad de la clase política para resolver los problemas cotidianos, la población se ha visto obligada a enfocarse en resolverlos por su cuenta, lo que ha derivado en desinterés por la política y en una desconexión con los candidatos. A ello se suman la desconfianza ciudadana y, en su opinión, la falta de capacidad de los aspirantes para conectar con la población.

En ese contexto, el analista sostuvo que la simpatía por figuras como Nayib Bukele, Donald Trump y Javier Milei responde a demandas concretas de la ciudadanía, vinculadas principalmente a seguridad, economía y capacidad de decisión. Sin embargo, cuando los electores buscan un referente con características similares en el Perú, no lo encuentran, lo que explica “la decepción, la desconfianza y los bajos niveles de intención de voto entre todos los candidatos”.

Por su parte, el analista político Pedro Tenorio señaló que es natural que, a estas alturas, la campaña electoral aún no sea una prioridad para la población; sin embargo, advirtió que resulta bastante significativo que siete de cada diez peruanos todavía no estén pensando en las elecciones.

En ese sentido, consideró que ello es revelador de la distancia y el “divorcio”, al menos por ahora, entre la ciudadanía y las alternativas políticas que ya están en carrera. Precisó, no obstante, que toda campaña atraviesa un proceso en el que, llegado a un punto, la población se entusiasma, se convence o simplemente se “resigna”, algo que —remarcó— aún ocurrirá más adelante.

Aun así, Tenorio subrayó que al comparar los datos actuales con los de las elecciones de 2021 o 2016, se observa que los candidatos que ocupaban los primeros lugares registraban entonces niveles de intención de voto muy superiores a los actuales.

“Que siete de cada diez electores aún no estén pensando por quién votar revela el nivel de rechazo que genera el proceso de renovación política en el país, cuando debería ser, por el contrario, un momento capaz de despertar entusiasmo ciudadano. Esta realidad expone la profunda desconexión entre la política activa y el día a día de la población, y configura una paradoja: nos quejamos —con razón— de la calidad de nuestros representantes, pero no asumimos con la misma intensidad la responsabilidad de elegir a los mejores”, puntualizó Tenorio.