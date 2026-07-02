Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández y presidente de Honduras, Nasry Asfura.
Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández y presidente de Honduras, Nasry Asfura.
Por Redacción EC

La virtual presidenta, Keiko Fujimori, recibió las felicitaciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y del presidente de Honduras, Nasry Asfura, quienes se comunicaron con ella para expresarle sus mejores deseos tras los resultados de la segunda vuelta presidencial.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: