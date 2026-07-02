La virtual presidenta, Keiko Fujimori, recibió las felicitaciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y del presidente de Honduras, Nasry Asfura, quienes se comunicaron con ella para expresarle sus mejores deseos tras los resultados de la segunda vuelta presidencial.

La mandataria costarricense destacó el significado de que otra mujer asuma la Presidencia en la región.

“Un honor y muchas felicidades por la victoria, presidenta. Le deseo lo mejor. La llamo en nombre del pueblo de Costa Rica y estamos muy contentos por su victoria”, expresó Fernández.

“Me alegra mucho también que haya otra mujer presidenta en nuestro continente”, agregó.

#Voto2026 #PrimeroAlas8 Keiko Fujimori, virtual presidente electa del Perú, recibió el saludo de la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández y de Honduras, Nasry Asfura



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En respuesta, Fujimori señaló que el liderazgo femenino representa una oportunidad para impulsar una mayor participación de las mujeres en la política.

“Creo que las mujeres todavía tenemos muchos retos, pero con nuestra presencia y liderazgo estoy segura de que inspiramos a otras mujeres a seguir adelante”, manifestó.

Fernández también ofreció su respaldo a la futura mandataria peruana diciéndole: “Cuente conmigo, estoy segura de que vamos a trabajar muy bien. Un fuerte abrazo al pueblo peruano”.

Posteriormente, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, mantuvo una llamada virtual con Fujimori y le recordó que el mayor desafío comienza con el ejercicio del gobierno.

“La bendición de Dios ahí está y este es el resultado. Los retos enormes comienzan ahora, aún más grandes”, sostuvo.

Fujmori Higuchi coincidió con esa reflexión y afirmó que su prioridad será gobernar para todos los peruanos, no solo de los que votaron por ella.

“Ya culminó la campaña y empieza el gran reto de gobernar y el saber escuchar, porque en nuestro caso la segunda vuelta ha sido muy ajustada. Quiero ser presidenta de todos los peruanos y tengo que recoger ese clamor del otro lado que no confía en mí; esa es una de mis grandes responsabilidades”, señaló.