La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, admitió que es una de las postulantes que tiene “mayor rechazo” en el electorado, aunque reiteró que no ha sido gobierno y que en los últimos años ha tratado de “dar la cara” para afrontar los cuestionamientos.

En entrevista con “Panorama”, señaló que han tratado de achacarle responsabilidades de otros exgobernantes y mostró su confianza en que llegará a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

“Yo no he sido presidenta todavía y espero tener esa oportunidad. Sin embargo, sí reconozco que dentro de los políticos soy una de las personas que tiene mayor rechazo. Yo lo que he tratado a lo largo de estos años es primero dar la cara, explicar los cuestionamientos, pero no he sido gobierno”, expresó.

“Han tratado de echarme la culpa de responsabilidades que han sido de otros, de quienes sí han dirigido los presupuestos y que no han hecho nada. Yo lo que espero es la oportunidad de llegar a una segunda vuelta y luego en esta segunda vuelta seguir comunicando cómo vamos a hacer para devolverle la confianza a los ciudadanos”, agregó.

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De otro lado, en diálogo con “Sin Medias Tintas” de Latina, Fujimori Higuchi mencionó que hace un año ensayó la posibilidad de establecer una alianza conjunta con otros partidos, pero recibió una respuesta negativa, entre ellos la de Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

“Hace un año atrás yo lancé la posibilidad de establecer una alianza. Lamentablemente me tiraron la puerta y fue Rafael también una de las personas que tuvo una respuesta bastante ácida a esta posibilidad”, subrayó.

“No hice esa propuesta para que sea Rafael el candidato, pero lo que sí señalé es que yo estaba dispuesta a ceder el espacio de la candidatura presidencial en aras de lograr un consenso. Luego nació la posibilidad de que sea mi padre el candidato, lamentablemente él partió y frente a ese escenario es que yo acepto la invitación del partido”, añadió.

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