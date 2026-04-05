Resumen

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió al rechazo a su postulación en el electorado. (Foto: Andina)
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió al rechazo a su postulación en el electorado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, admitió que es una de las postulantes que tiene “mayor rechazo” en el electorado, aunque reiteró que no ha sido gobierno y que en los últimos años ha tratado de “dar la cara” para afrontar los cuestionamientos.

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