La candidata presidencial Keiko Fujimori afirmó que la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, representa “una buena noticia para el Perú” de cara a la segunda vuelta electoral, al considerar que permitirá reforzar la confianza ciudadana en el proceso. La lideresa de Fuerza Popular subrayó que este cambio debe ir acompañado de investigaciones exhaustivas sobre las irregularidades registradas en la primera vuelta.

“De cara al proceso que se viene, de la segunda vuelta, es una buena noticia para el Perú, es una buena noticia para los peruanos que este señor haya dado un paso al costado” , sostuvo. En esa línea, pidió que instituciones como la Contraloría, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia actúen con celeridad para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos ocurridos durante la jornada electoral del 12 de abril.

Fujimori enfatizó que los ciudadanos tienen derecho a conocer lo sucedido, especialmente frente a problemas como la apertura tardía de mesas de sufragio y fallas en la logística electoral. Indicó que adoptar medidas correctivas es clave para garantizar que la voluntad popular se respete con total transparencia en la votación del próximo 7 de junio, evitando que se repitan los mismos inconvenientes.

Respecto a los cuestionamientos al sistema tecnológico, la candidata planteó que las autoridades electorales evalúen alternativas como el retorno al conteo manual, especialmente en Lima, donde —según dijo— se registraron mayores dificultades. “Si es que se tuviera que retirar y que se haga el conteo manual como se ha hecho en todo el territorio nacional, yo creo que es lo que correspondería, pero no me compete a mí dar este tipo de señalamientos” , manifestó.

Finalmente, Fujimori rechazó el pronunciamiento de Juntos por el Perú, que calificó como ilegal la salida del titular de la ONPE. “Yo rechazo este tipo de aseveraciones del comunicado de Juntos por el Perú. Creo que corresponde a todos los partidos políticos esperar el pronunciamiento final del Jurado Nacional de Elecciones” , afirmó, al tiempo que pidió prudencia a las agrupaciones políticas en esta etapa del proceso.

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