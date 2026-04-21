Resumen

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Keiko Fujimori considera “saludable” la salida de Corvetto y plantea medidas correctivas. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori considera “saludable” la salida de Corvetto y plantea medidas correctivas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La candidata presidencial Keiko Fujimori afirmó que la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, representa “una buena noticia para el Perú” de cara a la segunda vuelta electoral, al considerar que permitirá reforzar la confianza ciudadana en el proceso. La lideresa de Fuerza Popular subrayó que este cambio debe ir acompañado de investigaciones exhaustivas sobre las irregularidades registradas en la primera vuelta.

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