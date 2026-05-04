La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respaldó que se realice una auditoría del proceso electoral de la primera vuelta, tal como anunció el último sábado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Estoy de acuerdo con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de hacer una auditoría a todo el proceso de la ONPE”, dijo en diálogo con la prensa desde el distrito de San Martín de Porres, donde se reunió con madres de comedores populares en busca de apoyo electoral.

La lideresa de Fuerza Popular añadió que “para los peruanos sería importante que una mirada internacional y objetiva pueda participar de esta auditoría”, en alusión a la posibilidad de incorporar especialistas extranjeros.

No obstante, evitó pronunciarse sobre el momento en que deberían difundirse los resultados oficiales y la convocatoria al balotaje.

“La decisión final de en qué momento se van a emitir los resultados y la convocatoria a la segunda vuelta depende del jurado. Yo, como probable participante, prefiero no opinar al respecto y esperar con prudencia”, dijo.

El último domingo, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) solicitó formalmente al JNE que se abstenga de anunciar los resultados de la primera vuelta hasta que culmine la auditoría.

Mediante una carta dirigida al pleno del jurado, López Aliaga señaló que cualquier resultado que se emita sin haber concluido previamente la revisión “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo de la ciudadanía”.

Fujimori marcó distancia de esa postura al señalar este lunes que respetará la institucionalidad electoral.

“Vamos a respetar la decisión que tome el JNE, como corresponde en un Estado de Derecho”, dijo.

El último sábado, el JNE indicó que la auditoría buscará mejorar los controles y la revisión de los sistemas informáticos que se usaron para procesar los resultados de la primera vuelta.

Agregó que buscaría la participación de especialistas nacionales e internacionales mediante mecanismos de cooperación institucional.

Promesas de campaña

Fujimori aprovechó su actividad en San Martín de Porres para reforzar su discurso de campaña. Focalizó su mensaje en seguridad ciudadana y apoyo a sectores vulnerables. Además, volvió a apelar a la figura de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori.

“Tengo los pantalones bien puestos como mi padre Alberto Fujimori”, afirmó, en referencia a su propuesta de adoptar medidas contra la delincuencia.

También prometió la construcción de comisarías modernas y equipadas, así como la remodelación de instituciones educativas.

Advertencias económicas

Fujimori también se refirió a las advertencias recientes del Consejo Fiscal sobre el riesgo de que el Perú pierda su grado de inversión en los próximos cinco años si continúa el incremento del gasto público sin respaldo fiscal. El presidente de dicho organismo, Alonso Segura, ha señalado que algunas iniciativas legislativas podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Consultada al respecto, la candidata señaló: “El tema de las leyes que buscan mejorar las pensiones y los sueldos, yo entiendo la expectativa que tienen muchos ciudadanos, pero también he señalado que todo esto se tiene que analizar con el próximo ministro de Economía. Que exista una actitud responsable de cara a los próximos años. Todo esto se tiene que evaluar”, sostuvo.

No obstante, minutos antes prometió entregar un bono mensual de S/ 500 para las madres que participan en los comedores populares.

“Vamos a potenciar los comedores y un bono de reconocimiento, 500 soles mensuales para las mamitas que vienen trabajando”, dijo.

Pronunciamiento

El partido Juntos por el Perú convocó a una conferencia de prensa para este martes 5 de mayo, en la que participarán su candidato presidencial, Roberto Sánchez, y el abogado de la agrupación, Roy Mendoza.

Según señalaron, en la conferencia se pronunciarán sobre la auditoría anunciada por el JNE.