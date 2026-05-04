Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keiko Fujimori realizó actividades proselitistas en San Martín de Porres. Foto referencial: Fuerza Popular (Foto: Antonio Melgarejo)
Keiko Fujimori realizó actividades proselitistas en San Martín de Porres. Foto referencial: Fuerza Popular (Foto: Antonio Melgarejo)
Por Martín Calderón

La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respaldó que se realice una auditoría del proceso electoral de la primera vuelta, tal como anunció el último sábado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.