Resumen

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó un mitin en Trujillo. (Foto: GEC)
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó un mitin en Trujillo. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludó que finalmente exista la voluntad de que haya un debate con su contendor de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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