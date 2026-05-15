La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludó que finalmente exista la voluntad de que haya un debate con su contendor de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

Desde la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, calificó de “golpe bajo” que Sánchez Palomino haya sugerido que la confrontación de ideas se lleva a cabo en Japón y dijo que no responderá “bajezas”.

Fujimori Higuchi también insistió en que se lleve a cabo un debate entre los vicepresidentes, luego de lo ocurrido con Martín Vizcarra (2018-2020) y Dina Boluarte (2022-2025), quienes asumieron la Presidencia tras la renuncia o vacancia de sus antecesores.

“Lo que sí saludo es que finalmente hay la voluntad de que haya debate. Nosotros hemos pedido que haya tres debates: de los candidatos presidenciales, de los candidatos a la vicepresidencia y de los equipos técnicos porque acá lo más importante es que los peruanos puedan sacar sus propias conclusiones y que puedan ver las ideas y las propuestas de ambos partidos políticos”, expresó a los periodistas.

La candidata presidencial de Fuerza Popular insistió en la realización de tres debates: uno en donde sean protagonistas los candidatos a la presidencia, otro de candidatos a vicepresidentes y uno último de equipos técnicos de ambos partidos.”

“¿Por qué también es importante el debate de los vice o las vicepresidentas? Porque después de los últimos años, donde finalmente terminaron presidiendo Martín Vizcarra o Dina Boluarte, sabemos que los roles de los vicepresidentes también son importantes en el Perú”, agregó.

Refirió que la definición de dónde será el debate, en qué fecha, tiempo, temáticas y los moderadores se va a definir en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

“Yo no me corro a los debates, siempre creo que es una oportunidad, pero si algo tengo que decir qué estamos haciendo diferente en campaña de las anteriores, yo hablaría de dos cosas: lo primero y más importante es la participación de los personeros. Es mi llamado que estoy haciendo desde hace varios meses. En la primera vuelta Fuerza Popular tuvo 20 mil voluntarios y aspiramos -estamos en ese proceso- de poder tener 90 mil personeros a nivel nacional”, manifestó.

“Lo segundo es la utilización de las redes sociales. Yo tengo que agradecer a todos los ciudadanos que a lo largo de los últimos meses nos han ayudado compartiendo contenidos, nuestras propuestas y hoy las redes sociales nos permiten tener una comunicación mucho más fluida para quienes pretendemos ser autoridades con los ciudadanos, transmitir nuestras propuestas, pero también leer la crítica constructiva, aclarar ciertas leyendas urbanas que hay alrededor de nosotros. Creo que las redes sociales nos acercan mucho y es una herramienta que vamos a seguir utilizando”, sentenció.