Segundo vicepresidente electo de la República, Miguel Torres, soñaló que le da mucha esperanza la reunión que sostuvieron con PPK.
Segundo vicepresidente electo de la República, Miguel Torres, soñaló que le da mucha esperanza la reunión que sostuvieron con PPK.
Por Redacción EC

El segundo vicepresidente electo por Fuerza Popular, Miguel Torres, informó en el dominical Sin Rodeos con Milagros Leiva, sobre una segunda reunión entre la presidenta electa, Keiko Fujimori con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que se llevó a cabo este domingo 05 de julio.

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