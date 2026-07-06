El segundo vicepresidente electo por Fuerza Popular, Miguel Torres, informó en el dominical Sin Rodeos con Milagros Leiva, sobre una segunda reunión entre la presidenta electa, Keiko Fujimori con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que se llevó a cabo este domingo 05 de julio.

Torres Morales señaló que esta visita le permitió recoger valiosas recomendaciones sobre la atención del Fenómeno El Niño y agradecer el respaldo que el exmandatario brindó durante la segunda vuelta electoral a la electa presidenta.

Explicó que la cita que calificó de “fructífera” tenía el objetivo de agradecer el apoyo público durante la campaña y escuchar su experiencia en la gestión de desastres naturales.

“Hoy (domingo) fuimos a visitar por segunda vez a PPK y fue una reunión fructífera porque Keiko iba a agradecer esa apertura, a una persona que en la segunda vuelta habló directamente a la población y pidió que nos apoyara. Pero, más importante aún, ha ido a escucharlo, porque el presidente PPK ha afrontado también un Fenómeno El Niño”, manifestó.

“Ha sido una conversación muy importante donde hemos podido rescatar una serie de recomendaciones que, de verdad, a mí me llena de esperanza”, expresó.

Indulto a Toledo

En otro momento, Torres fue consultado sobre la posibilidad de que el próximo gobierno otorgue un indulto al expresidente Alejandro Toledo. Al respecto, sostuvo que ese tema no forma parte de las prioridades de la presidenta electa, cuyo equipo se encuentra concentrado en asuntos como la seguridad ciudadana y la preparación frente al Fenómeno El Niño.

“No está siendo materia de discusión. Materia de discusión está siendo el tema de inseguridad, del Fenómeno de El Niño”, afirmó.

No obstante, precisó que cualquier solicitud de esa naturaleza será evaluada respetando el ordenamiento jurídico. “Requerimientos como estos serán evaluados en su momento y de acuerdo a ley. Aseguro que no va a haber por parte de la presidenta electa esa mezquindad, esa revancha. Todo a su tiempo dentro del marco de la ley”, sostuvo.

Finalmente, Torres se pronunció sobre la posibilidad de que Jorge Nieto pueda tener un rol durante el próximo quinquenio.

Sin confirmar una posible incorporación al Gobierno, señaló que espera que pueda contribuir al país, incluso desde la oposición.

“Más que ubicarlo en una posición específica, lo que nosotros esperamos del señor Jorge Nieto es que, donde se encuentre, sume. Puede sumar siendo una oposición democrática”, concluyó.