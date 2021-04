La candidata a la presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, agradeció el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, donde enfrentará a su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo.

Desde la cooperativa de vendedores de plátanos “Tupac Amaru”, en el distrito de San Luis, afirmó que nuestro país no solo se enfrenta en estos momentos a la Pandemia del COVID-19 y al “hambre”, sino también “al comunismo”.

“Agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa porque en estos momentos no solo nos enfrentamos a la pandemia y al hambre, sino también nos enfrentamos al comunismo”, expresó.

“Le he agradecido su apoyo y le he dicho y me comprometido, como lo vengo haciendo hace muchos años en mi carrera política, mi absoluto compromiso con la democracia, con la libertad de expresión y la independencia de poderes”, añadió.

Keiko Fujimori agradeció apoyo de Mario Vargas Llosa

En ese sentido, Fujimori Higuchi remarcó que en estos momentos se deben dejar de lado las diferencias y discrepancias, y enfatizó que una posible victoria de Pedro Castillo en la segunda vuelta implicaría el ingreso del socialismo del siglo XXI de Venezuela a nuestro país.

“Agradezco este gesto del señor Mario Vargas Llosa y sobre todo lo que estamos planteando, y lo he vuelto a decir hoy, el Perú necesita que trabajemos en un reencuentro, que dejemos a un lado nuestras diferencias y nuestras discrepancias y trabajemos por el desarrollo del país”, acotó.

“Él (Vargas Llosa) me ha expresado su preocupación por la candidatura del señor Castillo, como lo ha señalado en su columna, como muchos incluso los comerciantes están preocupados y han manifestado su rechazo a una posible entrada del comunismo, porque el comunismo significa lo que está ocurriendo en Venezuela, el socialismo del siglo XXI, y eso no queremos para nuestro país”, agregó.

Mario Vargas Llosa manifiesta su apoyo

Como se recuerda, este sábado Mario Vargas Llosa consideró que la ciudadanía debe votar a favor de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta que se realizará entre ella y Pedro Castillo, de Perú Libre, este 6 de junio.

En una columna publicada en el diario mexicano Crónica, titulada “Asomándose al abismo”, el novelista peruano calificó los resultados de las elecciones generales que se realizaron el domingo 11 de abril en el Perú como “una sorpresa para todo el mundo”.

“He combatido al fujimorismo de manera sistemática, como lo he hecho con todas las dictaduras de izquierda o de derecha, creo que en las elecciones que se vienen –las de la segunda vuelta-, los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna”, señaló.